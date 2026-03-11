Nilver Huarac: Poder Judicial dicta 9 años prisión contra productor musical por corrupción en el GORE Callao

Productor musical fue sentenciado a nueve años de prisión | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Nilver Huarac, conocido productor musical, ha sido condenado a nueve años de prisión efectiva por participar en actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao). Huarac fue condenado por haberse coludido con funcionarios de dicha entidad con el objetivo de obtener beneficios en el manejo de los fondos generados por la realización del festival Chimpun Callao en sus ediciones de 2017 y 2018.

Según la investigación, los implicados se habrían puesto de acuerdo para evitar que el dinero obtenido por la venta de entradas del festival ingresara a las cuentas del GORE Callao.

De acuerdo con la acusación fiscal, el evento fue financiado en su totalidad con recursos públicos; no obstante, los contratos suscritos no habrían establecido de manera adecuada las condiciones para el cobro de los boletos. Esta situación habría permitido que el productor musical obtuviera más de S/440.000 por la venta de entradas, monto que no habría sido declarado ni transferido a las arcas de la entidad. Además de los nueve años de pena, el Poder Judicial ordenó que Huarac pague una reparación civil de S/568.708 a favor del Estado.

Además de Huarac, también fueron condenados la exgerente María Ramos, el exgerente Cristian Hernández y el exjefe de Logística Juan Solís.

Nilver Huarac se pronuncia en redes sobre sentencia

A través de su cuenta de Instagram, Huarac señaló que la sentencia no se encuentra firme, sino suspendida. Además, indicó que mantendrá acciones legales en respuesta a este caso.

“En ejercicio de estos derechos, se ha interpuesto el correspondiente recurso de apelación, a fin de que la Sala Penal de Apelaciones del Callao realice una revisión integral de la decisión adoptada en primera instancia, esperando que, en sede superior, se revoque la sentencia o, en su defecto, se declare su nulidad”.

Huarac solicitó “prudencia” y “respeto” durante el desarrollo del proceso judicial. “Reiteramos nuestra confianza en el sistema de administración de justicia”, se lee al final del comunicado firmado por su abogado, César Augusto Dávila.