Política

Nilver Huarac: Poder Judicial dicta 9 años prisión contra productor musical por corrupción en el GORE Callao

El productor musical señaló que que apelará la decisión, pidiendo respeto durante el proceso judicial. La sentencia alcanza a otros funcionarios relacionados al Gobierno Regional del Callao .

Productor musical fue sentenciado a nueve años de prisión | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Productor musical fue sentenciado a nueve años de prisión | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Nilver Huarac, conocido productor musical, ha sido condenado a nueve años de prisión efectiva por participar en actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao). Huarac fue condenado por haberse coludido con funcionarios de dicha entidad con el objetivo de obtener beneficios en el manejo de los fondos generados por la realización del festival Chimpun Callao en sus ediciones de 2017 y 2018.

Según la investigación, los implicados se habrían puesto de acuerdo para evitar que el dinero obtenido por la venta de entradas del festival ingresara a las cuentas del GORE Callao.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

De acuerdo con la acusación fiscal, el evento fue financiado en su totalidad con recursos públicos; no obstante, los contratos suscritos no habrían establecido de manera adecuada las condiciones para el cobro de los boletos. Esta situación habría permitido que el productor musical obtuviera más de S/440.000 por la venta de entradas, monto que no habría sido declarado ni transferido a las arcas de la entidad. Además de los nueve años de pena, el Poder Judicial ordenó que Huarac pague una reparación civil de S/568.708 a favor del Estado.

Además de Huarac, también fueron condenados la exgerente María Ramos, el exgerente Cristian Hernández y el exjefe de Logística Juan Solís.

Nilver Huarac se pronuncia en redes sobre sentencia

A través de su cuenta de Instagram, Huarac señaló que la sentencia no se encuentra firme, sino suspendida. Además, indicó que mantendrá acciones legales en respuesta a este caso.

“En ejercicio de estos derechos, se ha interpuesto el correspondiente recurso de apelación, a fin de que la Sala Penal de Apelaciones del Callao realice una revisión integral de la decisión adoptada en primera instancia, esperando que, en sede superior, se revoque la sentencia o, en su defecto, se declare su nulidad”.

Huarac solicitó “prudencia” y “respeto” durante el desarrollo del proceso judicial. “Reiteramos nuestra confianza en el sistema de administración de justicia”, se lee al final del comunicado firmado por su abogado, César Augusto Dávila.

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

Janet Barboza se quiebra al exponer el sacrificio que hizo por criar a su hija con Nilver Huarác: "Ha tenido un precio"

Alondra Huarac es retirada en silla de ruedas en plena grabación de su programa por problemas de salud

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa los montos actualizados por distrito

Crisis en el gabinete: ministro de Salud presenta su renuncia, pero Gobierno evalua si lo acepta

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

