Confirman día no laborable en región Ica este viernes 13 de marzo por Festival Internacional de la Vendimia

Festividad de la Vendimia de Ica se realizará este viernes 13 de marzo.

Faltan pocos días para que Ica acoja uno de sus eventos más representativos, el Festival Internacional de la Vendimia, que cada año reúne a visitantes nacionales y extranjeros. Ante la relevancia cultural y turística de esta actividad, desde 1968 se dispuso que el segundo viernes de marzo sea fecha no laborable en toda la región para el sector público, con el fin de facilitar la participación de la población en las iniciativas programadas.

Según el calendario 2026 la jornada de descanso se realizará este 13 de marzo. La medida alcanza a dependencias estatales que operan dentro del territorio iqueño. En el ámbito privado, su aplicación queda a criterio de cada empresa.

Día no laborable en Ica

El origen de esta decisión se remonta a una modificación legal aprobada décadas atrás. Mediante la Ley N° 16904 se introdujeron cambios a una norma anterior que regulaba esta jornada especial en el departamento.

Antes de esa reforma, el descanso estaba fijado para el 19 de marzo. Con el paso del tiempo se optó por ajustar la fecha para que coincida con el momento central de las celebraciones vinculadas a la vendimia.

Congreso aprobó el feriado por el Día de la Vendimia de Ica. Foto: Congreso de la República

Tras la actualización normativa, se determinó que la pausa laboral se realice cada segundo viernes del mes de marzo, lo que permite alinearla con el desarrollo de las acciones relacionadas con la cosecha de uva.

En paralelo, autoridades locales difundieron un mensaje dirigido a turistas, invitándolos a planificar con anticipación su viaje a la ciudad conocida por su tradición vitivinícola, el oasis de Huacachina y la crianza del Caballo Peruano de Paso.

La celebración se extenderá a otras provincias con una agenda descentralizada que incluye:





· Chincha (17 al 25 de marzo): Ruta de la pisa de la uva y la cachina en bodegas locales.

· Pisco (24 febrero al 20 de marzo): Vendimia pisqueña con recorridos y actividades enológicas.

· Paracas (27 y 28 de marzo): elección de la Miss Vendimia y show cultural en el Chaco.

· Nazca (23 al 29 de marzo): expoferias, recorridos por bodegas y actividades tradicionales.