HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Confirman día no laborable en región Ica este viernes 13 de marzo por Festival Internacional de la Vendimia

Las celebraciones se extienden a provincias, como Chincha, Pisco, Paracas y Nazca, con diversas actividades relacionadas con la tradición vitivinícola de la región.

Festividad de la Vendimia de Ica se realizará este viernes 13 de marzo.
Festividad de la Vendimia de Ica se realizará este viernes 13 de marzo. | Foto: Agraria

Faltan pocos días para que Ica acoja uno de sus eventos más representativos, el Festival Internacional de la Vendimia, que cada año reúne a visitantes nacionales y extranjeros. Ante la relevancia cultural y turística de esta actividad, desde 1968 se dispuso que el segundo viernes de marzo sea fecha no laborable en toda la región para el sector público, con el fin de facilitar la participación de la población en las iniciativas programadas.

Según el calendario 2026 la jornada de descanso se realizará este 13 de marzo. La medida alcanza a dependencias estatales que operan dentro del territorio iqueño. En el ámbito privado, su aplicación queda a criterio de cada empresa.

TE RECOMENDAMOS

ACUÑA PIERDE MINISTERIOS Y VLADIMIR CERRÓN LIBRE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: ¿Cuál es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China?

lr.pe

Día no laborable en Ica

El origen de esta decisión se remonta a una modificación legal aprobada décadas atrás. Mediante la Ley N° 16904 se introdujeron cambios a una norma anterior que regulaba esta jornada especial en el departamento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Antes de esa reforma, el descanso estaba fijado para el 19 de marzo. Con el paso del tiempo se optó por ajustar la fecha para que coincida con el momento central de las celebraciones vinculadas a la vendimia.

Congreso aprobó el feriado por el Día de la Vendimia de Ica.

Congreso aprobó el feriado por el Día de la Vendimia de Ica. Foto: Congreso de la República

PUEDES VER: El país de Asia que podría superar a Perú como el mayor exportador mundial de uvas en 2026

lr.pe

Tras la actualización normativa, se determinó que la pausa laboral se realice cada segundo viernes del mes de marzo, lo que permite alinearla con el desarrollo de las acciones relacionadas con la cosecha de uva.

En paralelo, autoridades locales difundieron un mensaje dirigido a turistas, invitándolos a planificar con anticipación su viaje a la ciudad conocida por su tradición vitivinícola, el oasis de Huacachina y la crianza del Caballo Peruano de Paso.

La celebración se extenderá a otras provincias con una agenda descentralizada que incluye:

·         Chincha (17 al 25 de marzo): Ruta de la pisa de la uva y la cachina en bodegas locales.

·         Pisco (24 febrero al 20 de marzo): Vendimia pisqueña con recorridos y actividades enológicas.

·         Paracas (27 y 28 de marzo): elección de la Miss Vendimia y show cultural en el Chaco.

·         Nazca (23 al 29 de marzo): expoferias, recorridos por bodegas y actividades tradicionales.

Notas relacionadas
Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

LEER MÁS
Nuevo bloqueo por huaicos en la Panamericana Sur en Ocucaje, Ica: tránsito restringido hacia Nasca, Arequipa y sur del país

Nuevo bloqueo por huaicos en la Panamericana Sur en Ocucaje, Ica: tránsito restringido hacia Nasca, Arequipa y sur del país

LEER MÁS
Mujer muere tras descompensarse mientras esperaba pase vehicular por huaicos en la Panamericana Sur

Mujer muere tras descompensarse mientras esperaba pase vehicular por huaicos en la Panamericana Sur

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

LEER MÁS
MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Confirman día no laborable en región Ica este viernes 13 de marzo por Festival Internacional de la Vendimia

Tragedia en el Callao: dos asesinatos y ataque armado en una sola noche en estado de emergencia

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

Sociedad

Tragedia en el Callao: dos asesinatos y ataque armado en una sola noche en estado de emergencia

Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025