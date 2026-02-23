HOYSuscripcion LR Focus

Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Sociedad

Nuevo bloqueo por huaicos en la Panamericana Sur en Ocucaje, Ica: tránsito restringido hacia Nasca, Arequipa y sur del país

Nuevo deslizamiento de lodo y piedras volvió a interrumpir vía nacional. Viajeros alertaron sobre retrasos y falta de presencia policial.

Pasajeros y conductores afectados por ingreso de huaico.
El ingreso de dos nuevos huaicos volvió a bloquear la Panamericana Sur en la región Ica, dejando camiones, buses y autos particulares varados desde la medianoche. La interrupción del tránsito se reportó desde la 1.00 a. m. de este lunes 23 y se agravó con otra descarga de lodo y piedras a la altura del kilómetro 337, en la entrada al distrito de Ocucaje.

Ingreso de huaico afecta nuevamente a pasajeros y conductores en Ica

La emergencia generó extensas filas de unidades de carga pesada y transporte interprovincial que permanecen detenidas en ambos lados de la vía. Conductores y pasajeros reportan retrasos de varias horas mientras esperan maquinaria para despejar la carretera. "Debería haber una buena gestión. Yo estoy retrasado un día en el trabajo", señaló un pasajero afectado a Panamericana TV.

Panamericana Sur afectada por huaicos. Foto: difusión

Otro ciudadano que viajaba desde Lima con destino a Moquegua cuestionó la falta de control para ordenar el flujo vehicular. Según su testimonio, varios choferes intentan avanzar sin coordinación, lo que provoca desorden y mayor congestión. "No hay presencia policial. Todo mundo quiere entrar, se ocasiona pérdida del tiempo", afirmó.

Reportes de medios locales indican que cerca de 20 kilómetros de esta importante vía resultaron comprometidos en el sentido de norte a sur. Imágenes difundidas muestran a conductores invadiendo el carril contrario para continuar su trayecto, una maniobra que incrementa el riesgo y complica la circulación.

Pasajeros cruzan carretera afectada en Ica. Foto: difusión

Durante el fin de semana, el mismo sector soportó varios huaicos que arrastraron sedimentos, rocas y agua hacia la pista, debilitando la carretera. La reiteración de estos eventos mantiene en alerta a viajeros y transportistas que dependen de esta ruta para conectar el centro con el sur del país, mientras esperan la rehabilitación del paso.

