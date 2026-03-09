HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Más de 200 alumnos del instituto SENATI fueron orientados sobre violencia sexual

Servidores del Módulo Penal de Violencia brindaron orientación por el Día Internacional de la Mujer.

Se discutieron las sanciones a los agresores y los canales para que las víctimas presenten denuncias sobre actos delictivos. Fuente: Difusión.
Se discutieron las sanciones a los agresores y los canales para que las víctimas presenten denuncias sobre actos delictivos. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de prevenir nuevos delitos en la sociedad, los servidores del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa brindaron orientación a más de 200 jóvenes estudiantes del instituto superior SENATI respecto a los delitos de violencia sexual, pornografía, entre otros.

Durante la jornada informativa, el personal detalló las sanciones que son impuestas a los agresores, los hechos que constituyen algún acto delictivo, así como los canales que las víctimas tienen a su disposición para la presentación de denuncias.

La campaña motivó a los jóvenes a brindar un trato igualitario a las mujeres, eliminar la discriminación y los estereotipos de género; además, el equipo multidisciplinario brindó consejos para el control de emociones violentas.

La actividad fue concretada gracias al trabajo esforzado de los servidores John Arias Arohuanca, Ludmila Lopez Apaza, Jessica Ochoa Salas, Shirley Hermoza Santos y Zandrox Cruz Quispe.

Notas relacionadas
Candidata de Fuerza Popular postula por Arequipa pero no vive ni trabaja en la región

Candidata de Fuerza Popular postula por Arequipa pero no vive ni trabaja en la región

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jueza realiza constatación de condiciones carcelarias de internos del penal de Socabaya

Urpi Gibbons: "No voy a votar por nadie que restrinja los derechos fundamentales"

Foro Penal reporta 670 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero de 2026

Judicialidad

Jueza realiza constatación de condiciones carcelarias de internos del penal de Socabaya

El 62% de mujeres víctimas de violencia sufren agresiones psicológicas

Presidenta de la Corte visita San Pedro de Lloc para supervisar medidas extraordinarias de celeridad procesal en el juzgado de Paz Letrado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Urpi Gibbons: "No voy a votar por nadie que restrinja los derechos fundamentales"

16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025