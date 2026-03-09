Más de 200 alumnos del instituto SENATI fueron orientados sobre violencia sexual

Se discutieron las sanciones a los agresores y los canales para que las víctimas presenten denuncias sobre actos delictivos. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de prevenir nuevos delitos en la sociedad, los servidores del Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa brindaron orientación a más de 200 jóvenes estudiantes del instituto superior SENATI respecto a los delitos de violencia sexual, pornografía, entre otros.

Durante la jornada informativa, el personal detalló las sanciones que son impuestas a los agresores, los hechos que constituyen algún acto delictivo, así como los canales que las víctimas tienen a su disposición para la presentación de denuncias.

La campaña motivó a los jóvenes a brindar un trato igualitario a las mujeres, eliminar la discriminación y los estereotipos de género; además, el equipo multidisciplinario brindó consejos para el control de emociones violentas.

La actividad fue concretada gracias al trabajo esforzado de los servidores John Arias Arohuanca, Ludmila Lopez Apaza, Jessica Ochoa Salas, Shirley Hermoza Santos y Zandrox Cruz Quispe.