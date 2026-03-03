HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      
EN VIVO

Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Política

Ejército destruye maquinarias y equipos de mineros ilegales valorizados en S/15 millones

Militares ejecutaron operativos en dos sectores de Madre de Dios que vienen siendo invadidos por organizaciones criminales. Hace falta que acciones sean permanentes.

Militares ejecutaron operativos en sectores de Madre de Dios.
Militares ejecutaron operativos en sectores de Madre de Dios.

Doble ataque a las mafias. Miembros del Ejército pudieron incautar y destruir maquinarias y bienes pertenecientes a mineros ilegales y valorizados en más de 15 millones de soles. Lo lograron a través de dos operativos que ejecutaron en la provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

Únete a nuestro canal de política y economía

El primer golpe se asestó en el sector Isla Córdova, donde integrantes del Batallón de Infantería de Protección de la Amazonía n° 633 intervinieron campamentos clandestinos con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional.

TE RECOMENDAMOS

LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

lr.pe

Los militares destruyeron pozas de extracción ilegal, balsas, motores, bombas de succión, tuberías, combustible y diversos insumos utilizados en esta actividad que contamina los bosques y los ríos de la selva. “Las pérdidas ocasionadas a las organizaciones criminales ascienden a 12.2 millones de soles”, explicó un oficial que participó en el operativo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De manera simultánea, en el sector de Chicle, el Batallón de Infantería de Protección de la Amazonia n° 613 ejecutó una intervención coordinada con la Policía, consiguiendo eliminar infraestructura ilegal valorizada en más de S/ 3 millones de soles.


Con el respaldo de la FEMA, se procedió a la destrucción e incineración de maquinaria, combustible, campamentos rústicos y otros implementos utilizados para la explotación ilícita de recursos, se conoció.

Operativo previo

Hace dos semanas, el Comando Operacional del Sur ejecutó un operativo en el sector La Cumbre, en Madre de Dios, que permitió destruir infraestructura y equipos usados en esta actividad ilícita, cuyo valor supera los 9.2 millones de soles.

En esa ocasión, los militares se incautaron y eliminaron diez balsas dragas empleadas para la extracción ilícita de minerales; así como diverso material logístico, entre ellos 11 motores sin marca, seis motores sumergibles, 17 radiadores, diez bombas de succión, diez tolvas y combustible, entre otros equipos.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

LEER MÁS
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Facebook presenta caída global: usuarios reportan problemas al publicar en la plataforma de Mark Zuckerberg

Ejército destruye maquinarias y equipos de mineros ilegales valorizados en S/15 millones

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Política

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

Congreso: piden al presidente José María Balcazar que reuniones con altos funcionarios sean transmitidas en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

Congreso: piden al presidente José María Balcazar que reuniones con altos funcionarios sean transmitidas en vivo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025