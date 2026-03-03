Ejército destruye maquinarias y equipos de mineros ilegales valorizados en S/15 millones

Doble ataque a las mafias. Miembros del Ejército pudieron incautar y destruir maquinarias y bienes pertenecientes a mineros ilegales y valorizados en más de 15 millones de soles. Lo lograron a través de dos operativos que ejecutaron en la provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

El primer golpe se asestó en el sector Isla Córdova, donde integrantes del Batallón de Infantería de Protección de la Amazonía n° 633 intervinieron campamentos clandestinos con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Policía Nacional.

Los militares destruyeron pozas de extracción ilegal, balsas, motores, bombas de succión, tuberías, combustible y diversos insumos utilizados en esta actividad que contamina los bosques y los ríos de la selva. “Las pérdidas ocasionadas a las organizaciones criminales ascienden a 12.2 millones de soles”, explicó un oficial que participó en el operativo.

De manera simultánea, en el sector de Chicle, el Batallón de Infantería de Protección de la Amazonia n° 613 ejecutó una intervención coordinada con la Policía, consiguiendo eliminar infraestructura ilegal valorizada en más de S/ 3 millones de soles.



Con el respaldo de la FEMA, se procedió a la destrucción e incineración de maquinaria, combustible, campamentos rústicos y otros implementos utilizados para la explotación ilícita de recursos, se conoció.

Operativo previo

Hace dos semanas, el Comando Operacional del Sur ejecutó un operativo en el sector La Cumbre, en Madre de Dios, que permitió destruir infraestructura y equipos usados en esta actividad ilícita, cuyo valor supera los 9.2 millones de soles.

En esa ocasión, los militares se incautaron y eliminaron diez balsas dragas empleadas para la extracción ilícita de minerales; así como diverso material logístico, entre ellos 11 motores sin marca, seis motores sumergibles, 17 radiadores, diez bombas de succión, diez tolvas y combustible, entre otros equipos.