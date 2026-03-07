HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     
Sociedad

App TuRuta inicia plan piloto en SJL para denunciar robos en buses y transporte público

La prueba piloto comenzará con 500 usuarios en San Juan de Lurigancho y busca prevenir varios incidentes en Lima Metropolitana mediante este aplicativo.

Esta aplicación tiene como finalidad notificar robos en los buses.
Esta aplicación tiene como finalidad notificar robos en los buses. | Foto: composición LR/Google Play/Andina

El Ministerio del Interior (Mininter) hace un llamado a la ciudadanía para participar en el plan piloto Alerta Pasajero, una herramienta innovadora que permitirá a los usuarios avisar de manera inmediata sobre hechos delictivos en el transporte público a través de la aplicación móvil 'TuRuta'.

Esta iniciativa busca reducir los robos en varios puntos de Lima Metropolitana. Para ello, las personas podrán compartir su ubicación en tiempo real y enviar videos como evidencia. Esto ayudará a fortalecer la capacidad de respuesta policial y la seguridad ciudadana.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: ¿No sabes qué bus tomar en Lima? Esta app te muestra las rutas del Metropolitano, Corredores y más

lr.pe

¿Cómo se llevará a cabo la prueba piloto?

El proyecto piloto se ejecutará en dos fases. En la primera, un grupo de 500 usuarios que inicien, finalicen o atraviesen su recorrido por el distrito de San Juan de Lurigancho podrá activar la alerta mediante la aplicación. Esta etapa inicial se extenderá hasta julio. En una segunda fase, el servicio se expandirá a Lima Metropolitana y sumará a más participantes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Las alertas generadas mediante el botón de pánico digital integrado en la app 'TuRuta' podrán incluir videos y la ubicación en tiempo real del usuario. Esta información será enviada directamente a la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto permitirá una respuesta inmediata ante posibles hechos delictivos.

PUEDES VER: ¿Cómo saber qué rutas del Metropolitano, Corredores y buses de Lima debes tomar? Usa esta app

lr.pe

¿Qué se necesita para registrarse en la App 'TuRuta'?

  • Descarga la aplicación móvil 'TuRuta' desde tu Play Store o App Store y crea tu usuario. 
  • Selecciona el botón Alerta Pasajero.
  • Regístrate como pasajero o conductor. Ten en cuenta que tus datos, correo electrónico y número de celular, deben coincidir con los que usas en tu tienda de aplicaciones.
  • Recibirás un correo confirmando tu participación en el plan piloto.
  • Completa los datos que solicite la app 'TuRuta', como la foto de tu DNI.
  • ¡Listo! Ya podrás reportar emergencias compartiendo tu ubicación en tiempo real y enviando videos como evidencia. 
Notas relacionadas
Ministro del Interior minimiza acusación contra Balcázar por ley que benefició a su hijo: "Todos tenemos denuncias"

Ministro del Interior minimiza acusación contra Balcázar por ley que benefició a su hijo: "Todos tenemos denuncias"

LEER MÁS
Jefes operativos de la PNP serán evaluados cada semana, anuncia ministro del Interior

Jefes operativos de la PNP serán evaluados cada semana, anuncia ministro del Interior

LEER MÁS
¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

¿Quién es el nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Hugo Begazo de Bedoya?

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 34 heridos

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 34 heridos

LEER MÁS
Temblor en Cajamarca: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Jaén esta tarde, según IGP

Temblor en Cajamarca: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Jaén esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Melcochita denuncia a Monserrat Seminario por violencia física y psicológica: "Aprovecha mi avanzada edad"

Temblor en Perú HOY, 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 7 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Cajamarca: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Jaén esta tarde, según IGP

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025