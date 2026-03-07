App TuRuta inicia plan piloto en SJL para denunciar robos en buses y transporte público
La prueba piloto comenzará con 500 usuarios en San Juan de Lurigancho y busca prevenir varios incidentes en Lima Metropolitana mediante este aplicativo.
El Ministerio del Interior (Mininter) hace un llamado a la ciudadanía para participar en el plan piloto Alerta Pasajero, una herramienta innovadora que permitirá a los usuarios avisar de manera inmediata sobre hechos delictivos en el transporte público a través de la aplicación móvil 'TuRuta'.
Esta iniciativa busca reducir los robos en varios puntos de Lima Metropolitana. Para ello, las personas podrán compartir su ubicación en tiempo real y enviar videos como evidencia. Esto ayudará a fortalecer la capacidad de respuesta policial y la seguridad ciudadana.
¿Cómo se llevará a cabo la prueba piloto?
El proyecto piloto se ejecutará en dos fases. En la primera, un grupo de 500 usuarios que inicien, finalicen o atraviesen su recorrido por el distrito de San Juan de Lurigancho podrá activar la alerta mediante la aplicación. Esta etapa inicial se extenderá hasta julio. En una segunda fase, el servicio se expandirá a Lima Metropolitana y sumará a más participantes.
Las alertas generadas mediante el botón de pánico digital integrado en la app 'TuRuta' podrán incluir videos y la ubicación en tiempo real del usuario. Esta información será enviada directamente a la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto permitirá una respuesta inmediata ante posibles hechos delictivos.
¿Qué se necesita para registrarse en la App 'TuRuta'?
- Descarga la aplicación móvil 'TuRuta' desde tu Play Store o App Store y crea tu usuario.
- Selecciona el botón Alerta Pasajero.
- Regístrate como pasajero o conductor. Ten en cuenta que tus datos, correo electrónico y número de celular, deben coincidir con los que usas en tu tienda de aplicaciones.
- Recibirás un correo confirmando tu participación en el plan piloto.
- Completa los datos que solicite la app 'TuRuta', como la foto de tu DNI.
- ¡Listo! Ya podrás reportar emergencias compartiendo tu ubicación en tiempo real y enviando videos como evidencia.