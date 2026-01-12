HOYSuscripcion LR Focus

Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
Sociedad

¿Buscas tu primer empleo? El MTPE ofrece más de 1.300 vacantes con el evento 'Mi Primera Chamba'

Los asistentes recibieron orientación de especialistas para optimizar su currículum y obtuvieron el Certificado Único Laboral (CUL) de manera ágil, lo que facilitó su incorporación al mercado laboral.

El MTPE organizó el evento "Mi Primera Chamba" con el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de experimentar el primer contacto con el ámbito laboral.
El MTPE organizó el evento "Mi Primera Chamba" con el objetivo de brindar a los jóvenes la oportunidad de experimentar el primer contacto con el ámbito laboral.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) presentó el evento "Mi Primera Chamba", una propuesta destinada a promover la incorporación de los jóvenes al ámbito laboral. La iniciativa tiene como objetivo vincular a los nuevos talentos con empresas de diversos rubros, que han dispuesto más de 1.300 puestos disponibles en todo el territorio nacional.

¿Qué empresas se han presentado en el evento?

Entre las empresas que tomaron parte en el evento organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se destacaron importantes marcas y compañías de diversos sectores, tales como Nestlé, Skechers, Tiendas Más, PedidosYa Market, Promart y Financiera Oh!. También participaron firmas especializadas en servicios, seguridad y recursos humanos, como Adecco, Adecco Consulting, Teleperformance, G4S Perú, Eulen del Perú, Liderman y People Outsourcing, lo que amplió la oferta de empleo y oportunidades para los asistentes.

PUEDES VER: MTPE ofrece más de 600 oportunidades laborales en distintas regiones para jóvenes, adultos y personas con discapacidad

¿Cuáles son los puestos de trabajo más requeridos en el evento?

Durante el evento, los perfiles más solicitados incluyeron anfitriones de estacionamiento, estibadores, encajadoras, asesores de call center, ejecutivos de ventas corporativas, intérpretes bilingües, operadores de costura, técnicos armadores, ayudantes de cocina y mozos. En total, se ofrecieron más de 1.300 vacantes operativas, dirigidas especialmente a quienes buscan iniciar su carrera profesional y ganar experiencia en diversos sectores.

Además, los interesados que han asistido al evento no solo contaron con la asistencia de especialistas para la elaboración de un currículum vitae que resalte sus habilidades, sino que también tuvieron la opción de obtener el Certificado Único Laboral (CUL) en minutos. Este documento, que incluye antecedentes y estudios, se ofreció como una solución rápida y gratuita para facilitar el acceso al mercado laboral.

PUEDES VER: Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos



¿Cuándo se realizó el evento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)?

El evento se realizó el 12 de enero en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, situado en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María. La jornada se extenderá desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

De acuerdo con el MTPE, entre los requisitos más relevantes estuvo la presentación del currículum vitae (CV) y del DNI por parte de los postulantes con la prioridad de conseguir trabajo.

