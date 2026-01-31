Minsa activa alerta epidemiológica por riesgo de sarampión y polio: menores de 5 años entre la población más vulnerable

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró una alerta epidemiológica a nivel nacional ante el alto riesgo de transmisión de sarampión y poliomielitis en el país. La medida fue adoptada luego de evaluar el contexto sanitario regional e internacional, donde se han reportado brotes de estas enfermedades, lo que incrementa la posibilidad de casos importados en el territorio peruano, especialmente en zonas con baja cobertura de vacunación.

La alerta busca fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta rápida en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, con el objetivo de evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas que afectan principalmente a la población infantil menores de 5 años.

Refuerzo de la vigilancia epidemiológica en todo el país

Como parte de las disposiciones, el Minsa ordenó intensificar la vigilancia epidemiológica en las regiones, así como la identificación oportuna de casos sospechosos. Los establecimientos de salud deberán notificar cualquier posible contagio en un plazo máximo de 24 horas, lo que permitirá una intervención inmediata por parte de las autoridades sanitarias.

Asimismo, se activaron equipos de respuesta rápida para la investigación de casos, el seguimiento de contactos y la implementación de medidas de control, especialmente en zonas consideradas de mayor riesgo por la baja cobertura de inmunización o alta movilidad poblacional.

Vacunación gratuita dirigida a menores de edad

Uno de los ejes centrales de la alerta epidemiológica es el refuerzo de la vacunación gratuita contra el sarampión y la poliomielitis, dirigida principalmente a niños y niñas que no cuenten con su esquema completo de inmunización. El Minsa recordó que las vacunas están disponibles sin costo en los centros de salud a nivel nacional.

Las autoridades sanitarias exhortaron a padres, madres y cuidadores a verificar el carné de vacunación de los menores y acudir al establecimiento de salud más cercano para completar las dosis correspondientes. Esta medida busca cerrar brechas de inmunización y reducir el riesgo de brotes en la población más vulnerable.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite con facilidad entre personas no vacunadas y puede generar complicaciones graves, como neumonía o encefalitis. En tanto, la poliomielitis puede provocar desde síntomas leves hasta parálisis irreversible, principalmente en niños pequeños.

