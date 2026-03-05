Canal confirmado de Athletic Bilbao - Barcelona por la fecha 27 de LaLiga de España 2026

El partido entre blanquirrojos y blaugranas se jugará en San Mamés. Foto: composición de LR/Athletic Club/FC Barcelona

Barcelona vs Athletic Bilbao pudo haber sido la final de la Copa del Rey 2025-26, pero ambos clubes quedaron eliminados en 'semis'. Al equipo culé no le alcanzó con golear 3-0 al Atlético de Madrid para remontar la derrota 0-4 de la ida, mientras que el conjunto de los leones cayó derrotado 1-0 ante la Real Sociedad y se despidió del torneo con un marcador global en contra de 0-2.

Tras el revés sufrido, las dos escuadras deberán concentrarse en su próximo partido de LaLiga, el cual curiosamente sostendrán entre sí. La mala noticia para el cuadro dirigido por Hansi Flick es que no podrá contar con Alejandro Balde ni Jules Koundé, quienes se lesionaron en el último cotejo.

Canal confirmado de Athletic Bilbao - Barcelona

Para la mayor parte de Sudamérica, la transmisión por TV de este encuentro estará a cargo de DSports, canal exclusivo de DirecTV (610 Y 1610 HD).

Argentina: DSports

Brasil: Disney Plus Premium

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DSports

Colombia: DSports

Costa Rica: Sky Sports

Ecuador: DSports

México: Sky Sports

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: Movistar La Liga, DAZN / Movistar+.

¿Cuándo y dónde juega Athletic Bilbao - Barcelona?

El choque entre blanquirrojos y blaugranas, por la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025-26, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el estadio San Mamés, de Bilbao.

Horarios de Athletic Bilbao - Barcelona

Desde Perú, el cruce Athletic Bilbao - Barcelona se podrá seguir a las 3.00 p. m. En otros países, consulta la guía de horarios respectiva.