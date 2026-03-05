HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Therians: jóvenes que dicen ser animales generan polémica | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Canal confirmado de Athletic Bilbao - Barcelona por la fecha 27 de LaLiga de España 2026

Tras quedar eliminados de la Copa del Rey, vascos y catalanes deberán enfocarse en su otro campeonato doméstico. Los dirigidos por Hansi Flick jugarán de visita.

El partido entre blanquirrojos y blaugranas se jugará en San Mamés. Foto: composición de LR/Athletic Club/FC Barcelona
El partido entre blanquirrojos y blaugranas se jugará en San Mamés. Foto: composición de LR/Athletic Club/FC Barcelona

Barcelona vs Athletic Bilbao pudo haber sido la final de la Copa del Rey 2025-26, pero ambos clubes quedaron eliminados en 'semis'. Al equipo culé no le alcanzó con golear 3-0 al Atlético de Madrid para remontar la derrota 0-4 de la ida, mientras que el conjunto de los leones cayó derrotado 1-0 ante la Real Sociedad y se despidió del torneo con un marcador global en contra de 0-2.

Tras el revés sufrido, las dos escuadras deberán concentrarse en su próximo partido de LaLiga, el cual curiosamente sostendrán entre sí. La mala noticia para el cuadro dirigido por Hansi Flick es que no podrá contar con Alejandro Balde ni Jules Koundé, quienes se lesionaron en el último cotejo.

lr.pe

Canal confirmado de Athletic Bilbao - Barcelona

Para la mayor parte de Sudamérica, la transmisión por TV de este encuentro estará a cargo de DSports, canal exclusivo de DirecTV (610 Y 1610 HD).

  • Argentina: DSports
  • Brasil: Disney Plus Premium
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Costa Rica: Sky Sports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: Movistar La Liga, DAZN / Movistar+.

¿Cuándo y dónde juega Athletic Bilbao - Barcelona?

El choque entre blanquirrojos y blaugranas, por la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025-26, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el estadio San Mamés, de Bilbao.

Horarios de Athletic Bilbao - Barcelona

Desde Perú, el cruce Athletic Bilbao - Barcelona se podrá seguir a las 3.00 p. m. En otros países, consulta la guía de horarios respectiva.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
