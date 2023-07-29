¿Quién fue Karl Lamp, el llamado 'Inca alemán' que intentó restaurar el Tahuantinsuyo?

Karl Lamp arribó al Perú en 1867, 46 años después de la independencia y 12 años antes de la Guerra del Pacífico. El inmigrante alemán se instaló en la provincia de Paucartambo, Cusco. A su llegada, la población del lugar se puso a sus órdenes. El europeo llegó a contraer nupcias con una de las descendientes de las panacas incaicas y fue proclamado como Viracocha.

Poco a poco, la historia de Karl Lamp como inca y semidiós Viracocha se fue propagando por los lugares aledaños, y algunos creyeron que probablemente se trataba del Inkarri y vieron en él la posibilidad de restaurar el Tahuantinsuyo. El 'Inca alemán' reunió aproximadamente a 20.000 personas, con quienes logró ocupar los distritos de Quispicanchi y Calca, con dirección al Cusco, según Luis E. Valcárcel, antropólogo peruano y exministro de Educación.

El mítico Karl Lamp comenzó una rebelión contra el Gobierno con la idea de reestablecer el Tahuantinsuyo, pero fue capturado por la milicia peruana y desterrado en 1883. Sin embargo, el 'Inca alemán' regresaría al territorio peruano para continuar con su campaña política.

Pese a su fallido intento, Karl Lamp soñó con realizar un pacto con su natal Prusia (actualmente Alemania), y realizar un pacto con el 'canciller de hierro' Otto von Bismarck y así obtener suficiente poder para hacerse con el control de Perú y asegurar la independencia de su imperio.

En esta asociación, Prusia proporcionaría las armas y, según Valcárcel, Karl Lamp inclusive había ideado un plan para importar los suministros sin que fueran detectadas.

"Y soñó un pacto grandioso con su patria, la Prusia; aliado de su rey, dueño y señor del Perú, muchos años antes de la guerra grande, podía proclamar el Deutschland liber alles. La supremacía germana en el Pacífico, quién sabe sería el pródromo de la supremacía mundial del Reich. Karl Lamp miraba lejos, y decidió a trasladarse a Europa en el más breve tiempo, con el expreso designio de negociar con Bismarck", señaló Luis E. Valcárcel en 1927.

Pese al ruego de los ancianos para que no se marchara, Karl Lamp hizo caso omiso y emprendió su viaje. Pasaron meses, años, y no se supo nada. Según los rumores, se dice que pereció en el barco, otro aseguran que fue asesinado por espías del Estado peruano. No obstante, la historia de Lamp se ha convertido en la mística leyenda del 'Inca rubio'.

¿Qué tan altos eran los Incas?

Según varios estudios antropológicos, la estatura promedio de los incas que pertenecían al pueblo indica que los varones median entre 1,58 centímetros y 1,62 centímetros; y las mujeres entre 1,48 centímetros y 1,53 centímetros.

Por otro lado, aquellos que formaban parte de la nobleza habrían sido más altos, esto debido a un dato particular. Cuando Atahualpa ofreció a los españoles el equivalente a todo el oro que se necesitaría para llenar la habitación hasta donde alzara su brazo a cambio de su liberación. Según la mancha roja en la pared, la cual llega a los 2,28 metros, se deduce que Atahualpa habría medido entre 1,80 cm y 1,85 cm.