Cassinelli, el gigante norteño de gaseosas: ¿nació en Trujillo o en Chiclayo?

Marca nacional continúa vigente desde hace 107 años y con gran aceptación en el público.

. Foto: composición La República

Cassinelli es sinónimo de norte. La marca de bebidas carbonatadas tiene un alto nivel de recordación en el público norteño. A lo largo de los años, las generaciones lo han asociado a sus diferentes etapas de crecimiento. Y muchas de sus gaseosas, como las de champagne, piña, cola roja, entre otras; han logrado bastante aceptación y presencia en los almuerzos familiares.

¿Trujillo o Chiclayo? ¿De dónde es originaria la marca? Es muy común, debido a la cercanía geográfica, que Cassinelli haya sido asumida como propia de alguna de estas dos localidades. En ambos casos, existen comentarios positivos, sobre todo, cuando de un buen acompañamiento a la gastronomía norteña se refiere.

Tal como consta en su propia página web, la empresa nació en 1915, en la ciudad de Trujillo, cuyo principal impulsor fue el italiano Enrique Cassinelli. Cuatro décadas más tarde, se convirtió en la sociedad anónima Enrique Cassinelli e Hijos SA y, en 2003, pasó a ser una SAC. Actualmente, la mayoría de acciones pertenece a la familia Murgia.

Las gaseosas tienen presencia en todo el norte y hace más dos años —marzo de 2020— ingresó a la capital. La mira estaba puesta también en conquistar el mercado del sur del Perú.

Libre de octógonos

Otra de las características que se resalta es que Cassinelli es una de las seis marcas que están libres de octógonos, en cumplimiento de la ley de promoción de alimentación saludable.

