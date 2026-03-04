HOYSuscripcion LR Focus

Comensales vivieron minutos de terror durante balacera en restaurante de Chepén

Cámaras de seguridad captaron el ingreso y la fuga de los sicarios tras cometer el crimen, lo que dejó atemorizados a los clientes del local.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los sicarios.
Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los sicarios. | Foto: composición LR/Difusión

Momentos de pánico se registraron la madrugada del 2 de marzo en un restaurante de la provincia de Chepén, región La Libertad, cuando presuntos sicarios irrumpieron en el establecimiento y dispararon a quemarropa contra un ciudadano extranjero.

Según las grabaciones revisadas, el venezolano José Alfredo Urdaneta se encontraba cenando cuando fue sorprendido por dos individuos armados que ingresaron directamente al local. Sin mediar palabra, efectuaron varios disparos a corta distancia, generando alarma entre clientes y trabajadores.

PUEDES VER: Cinco policías son acusados por ciudadano de detención arbitraria y de exigir S/10.000 para liberarlo

Víctima fallece y atacantes huyen en motocicletas

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que los atacantes, quienes llevaban cascos de motocicleta, entraron al recinto, accionaron sus armas y escaparon rápidamente. En las imágenes se aprecia cómo los presentes se arrojan al suelo y buscan resguardo debajo de las mesas para protegerse.

La víctima intentó ponerse a salvo; no obstante, fue alcanzada por los proyectiles y murió en el lugar. Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron en motocicletas con rumbo desconocido.

Peritos de Criminalística recolectaron evidencias balísticas en la escena, mientras agentes de la Policía Nacional iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades analizan los registros de videovigilancia con el fin de identificar a los implicados y establecer el móvil del ataque.

