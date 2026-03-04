Corte de La Libertad resolvió más de 104 mil procesos en el 2025

León Velásquez anunció la política "Carga Cero", que facilitó la atención a más de 16,230 demandas. Fuente: Difusión.

104 854 procesos judiciales fueron resueltos durante el año 2025, así lo anunció la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, durante su discurso de Apertura del Año Judicial 2026.

Esta importante cifra que representa el compromiso de magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo, se logró gracias a la implementación de buenas prácticas y mecanismos que permitieron la celeridad procesal a favor de los usuarios de toda la región.

La presidenta de la Corte manifestó que, durante el 2025, se han desarrollado cuatro mega jornadas extraordinarias de descarga procesal, una jornada especializada en materia penal, familiar y violencia familiar, y 28 jornadas voluntarias a solicitud de jueces, juezas y personal judicial de los diferentes módulos y sedes de La Libertad, en las cuales se dio impulso a los procesos que se tramitan en los juzgados y salas de este distrito judicial.

“Hemos trabajado para una descarga procesal efectiva, realizando las actividades necesarias, incluso fuera de la jornada laboral. esto demuestra el firme compromiso de magistradas, magistrados, personal jurisdiccional para brindar a la ciudadanía liberteña una justicia célere y de calidad”, precisó la doctora León Velásquez.

Además, enfatizó que con la política institucional “Carga Cero”, se logró proveer 110 971 escritos y atender 16 230 demandas que correspondían al periodo 2023-2024, así como más de 585 mil escritos que ingresaron en el 2025.

Finalmente, la titular de este distrito judicial indicó que, continuará desplegando diferentes acciones para disminuir la carga procesal existente, y fortalecer el servicio de administración de justicia que se ofrece tanto en Trujillo como en las provincias más alejadas de la región.

“Somos conscientes que aún existe mora judicial, pero estamos trabajando arduamente para revertirla, enfocando una especial atención en los juzgados del ande liberteño que por muchos años han sido olvidados, dotándolos de lo necesario para su óptimo funcionamiento”, puntualizó.