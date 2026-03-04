HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Urresti en libertad gracias al pacto mafioso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte de La Libertad resolvió más de 104 mil procesos en el 2025

Durante 2025, se resolvieron 104,854 procesos judiciales en La Libertad, según la presidenta de la Corte Superior, Cecilia Milagros León Velásquez. Este logro refleja el compromiso del sistema judicial.

León Velásquez anunció la política "Carga Cero", que facilitó la atención a más de 16,230 demandas. Fuente: Difusión.
León Velásquez anunció la política "Carga Cero", que facilitó la atención a más de 16,230 demandas. Fuente: Difusión.

104 854 procesos judiciales fueron resueltos durante el año 2025, así lo anunció la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, durante su discurso de Apertura del Año Judicial 2026.

Esta importante cifra que representa el compromiso de magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo, se logró gracias a la implementación de buenas prácticas y mecanismos que permitieron la celeridad procesal a favor de los usuarios de toda la región.

La presidenta de la Corte manifestó que, durante el 2025, se han desarrollado cuatro mega jornadas extraordinarias de descarga procesal, una jornada especializada en materia penal, familiar y violencia familiar, y 28 jornadas voluntarias a solicitud de jueces, juezas y personal judicial de los diferentes módulos y sedes de La Libertad, en las cuales se dio impulso a los procesos que se tramitan en los juzgados y salas de este distrito judicial.

Hemos trabajado para una descarga procesal efectiva, realizando las actividades necesarias, incluso fuera de la jornada laboral. esto demuestra el firme compromiso de magistradas, magistrados, personal jurisdiccional para brindar a la ciudadanía liberteña una justicia célere y de calidad”, precisó la doctora León Velásquez.

Además, enfatizó que con la política institucional “Carga Cero”, se logró proveer 110 971 escritos y atender 16 230 demandas que correspondían al periodo 2023-2024, así como más de 585 mil escritos que ingresaron en el 2025.

Finalmente, la titular de este distrito judicial indicó que, continuará desplegando diferentes acciones para disminuir la carga procesal existente, y fortalecer el servicio de administración de justicia que se ofrece tanto en Trujillo como en las provincias más alejadas de la región.

Somos conscientes que aún existe mora judicial, pero estamos trabajando arduamente para revertirla, enfocando una especial atención en los juzgados del ande liberteño que por muchos años han sido olvidados, dotándolos de lo necesario para su óptimo funcionamiento”, puntualizó.

Notas relacionadas
Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

LEER MÁS
Presidenta Cecilia León Velásquez liderará Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

Presidenta Cecilia León Velásquez liderará Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

LEER MÁS
Órgano jurisdiccional beneficiará a la población laboral de la provincia Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado de Trabajo Transitorio en Virú

Órgano jurisdiccional beneficiará a la población laboral de la provincia Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado de Trabajo Transitorio en Virú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta Cecilia León Velásquez liderará Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

Presidenta Cecilia León Velásquez liderará Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

LEER MÁS
Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

LEER MÁS
Corte de La Libertad reconoce a 143 jóvenes que culminaron con éxito el programa de Voluntariado Judicial 2025 - II

Corte de La Libertad reconoce a 143 jóvenes que culminaron con éxito el programa de Voluntariado Judicial 2025 - II

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

Europa respalda a España ante las amenazas de Donald Trump por negarse a ceder bases para atacar Irán

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 4 de marzo 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Judicialidad

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Presidenta Cecilia León Velásquez liderará Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

Órgano jurisdiccional beneficiará a la población laboral de la provincia Presidenta Cecilia León inaugura Juzgado de Trabajo Transitorio en Virú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

Rafael López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

Congreso intentará revertir decisión que evito la inhabilitación de Pedro Castillo y Bettsy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025