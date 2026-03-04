Asociación de Damas y Corte de La Libertad premian a ganadores del concurso de nacimientos y villancicos

Durante la realización de la Bajada del Niño Jesús, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y de la Asociación de Damas, Cecilia Milagros León Velásquez, premió a los módulos y áreas ganadores del Concurso Interno de Nacimientos y Villancicos 2025.

En esta actividad, en la que participaron magistrados, magistradas, personal jurisdiccional y administrativo, la doctora León Velásquez agradeció el entusiasmo, el espíritu navideño y la creatividad que desplegaron todas las áreas y módulos que participaron en este certamen interno, el cual buscó fortalecer los lazos de confraternidad en el marco de las fiestas navideñas.

La titular de la Corte realizó la entrega de los trofeos correspondientes al primer, segundo y tercer puesto de la categoría de Nacimientos, los cuales fueron otorgados al Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir, al Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar y a la empresa de limpieza Asepcia Perú, quienes recrearon hermosos pesebres con materiales reciclables.

Posteriormente, premió al Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia de El Porvenir, al Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar y al área de Recursos Humanos, que obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en la categoría de Villancicos, respectivamente.

Además, se brindaron menciones honrosas para la sede de Ascope y para el Módulo Penal Central, en reconocimiento a su esmerado trabajo, creatividad y participación activa, que reflejaron el espíritu de unidad y fraternidad.