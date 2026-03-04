HOYSuscripcion LR Focus

Titular de la Corte de La Libertad juramenta a 29 magistrados provisionales y supernumerarios

Cecilia Milagros León Velásquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, juramentó a 29 nuevos magistrados para juzgados en Trujillo y provincias, destacando su compromiso con un servicio de justicia eficiente.

La selección de magistrados se basa en un concurso público y una evaluación meritocrática. Fuente: Difusión.
En una ceremonia virtual y presencial, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, juramentó a los 29 magistrados que, este año, asumirán funciones en juzgados y salas de Trujillo y diversas provincias, y que trabajarán en pro del fortalecimiento del servicio de justicia en sus distintas especialidades a favor de la población.

Durante su intervención, la doctora León Velásquez exhortó a los jueces y juezas a trabajar con vocación de servicio y empatía, pero sobre todo con responsabilidad, integridad y transparencia, ya que los usuarios exigen una respuesta célere, oportuna e imparcial por parte de la justicia.

Asimismo, mencionó que para las designaciones se ha priorizado el cuadro de ganadores del concurso público de jueces supernumerarios, y que las demás plazas han sido cubiertas tras una evaluación de meritocracia del personal jurisdiccional de este distrito judicial.

Hemos respetado el cuadro de ganadores del concurso y, al resultar insuficiente para cubrir las plazas, se ha previsto la promoción de secretarios que han demostrado no solo su capacidad resolutiva, sino también su probidad y una labor intachable en sus respectivos juzgados y salas”, remarcó la presidenta de la Corte.

Con esta disposición, ocho magistrados superiores provisionales se sumaron a la Primera, Segunda y Tercera Sala Especializada Civil, a la Tercera Sala Penal de Apelaciones, así como a la Primera y Quinta Sala Especializada Laboral, además de la Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión.

Respecto a los juzgados especializados y de paz letrado, se han elegido 22 jueces que liderarán despachos judiciales en materia penal, laboral, civil, familia y violencia familiar en Trujillo, Paiján, San Pedro de Lloc, Otuzco, Virú y Santiago de Chuco.

