Hallan sin vida a menor tras accidente de moto en Cascas
Tras un día de búsqueda, la menor fue encontrada por los pobladores de Lucma, Gran Chimú.
Tras varias horas de intensa búsqueda, pobladores del sector Baños Chimú hallaron sin vida a una menor que había desaparecido luego del despiste y caída de una motocicleta al cauce de un río en el distrito de Cascas, región La Libertad, ocurrido el martes 3 de marzo.
El hecho se registró alrededor de las 7:00 p. m., cuando una moto lineal intentó cruzar por una estructura colapsada en el puente Baños Chimú. A raíz de esta situación, la unidad terminó precipitándose al río.
Como consecuencia del suceso, un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada inicialmente en una ambulancia del Hospital Provincial de Cascas. Actualmente permanece en observación en el centro de salud El Molino, donde recibe atención médica.
Localizan cuerpo de menor tras intensas labores de rastreo
Luego de lo ocurrido, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad y la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Cascas desplegaron un operativo de rastreo en el cauce para ubicar a la niña reportada como desaparecida. Las labores contaron con la participación de brigadistas de rescate, agentes de la Policía Nacional del Perú y vecinos del sector.
Finalmente, cerca de las 12:15 del mediodía de este miércoles 4 de marzo, residentes de la zona encontraron el cuerpo de la menor.