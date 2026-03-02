Jefe de la ODANC del Santa intensifica acciones de control durante el periodo vacacional

En un firme compromiso con la transparencia, la eficiencia y la continuidad del servicio de justicia, el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Santa (ODANC – Santa), Dr. Carlos Esmith Mendoza García, viene realizando visitas de control de permanencia a los órganos jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior de Justicia del Santa durante el periodo vacacional.

Así, se realizaron visitas a los magistrados del Módulo Penal, efectuando el control de permanencia de los Jueces Superiores integrantes de la Sala de Emergencia. Además, de los diversos órganos jurisdiccionales que funcionan en este módulo.

En este contexto, se verificó que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del Dr. Javier Carrión Basauri, estuvo desarrollando audiencia de prisión preventiva en el expediente N° 00932-2026-57-2501-JR-PE-07. Se constató in situ el adecuado desarrollo de la audiencia y el desempeño funcional del magistrado durante la conducción de la misma.

También se visitó las sedes del Módulo de Familia, donde funcionan los Juzgados Especializados de Familia, los Juzgados de Paz Letrado y los de Violencia Familiar. Se verificó la permanencia de los magistrados a cargo de los órganos de emergencia. Asimismo, se visitó el Juzgado Constitucional, a cargo del magistrado Dr. Milner Henry Ibáñez Vega.

En el marco de estas supervisiones, el titular de la ODANC exhortó a magistrados y servidores judiciales a desempeñar sus funciones con responsabilidad, eficiencia y vocación de servicio, priorizando una atención oportuna y de calidad a los usuarios del sistema de justicia.

Las visitas extraordinarias de permanencia constituyen una herramienta clave de control institucional que fortalece la transparencia y asegura que el servicio de administración de justicia en la Corte Superior de Justicia del Santa continúe funcionando con normalidad durante el periodo vacacional, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía.