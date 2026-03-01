HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan sin vida a hombre en la vía pública en Puno: Policía investiga causas

Vecinos del distrito de San Miguel sospechan que la víctima habría sido abandonada tras salir de alguna cantina cercana. Exigieron que se inspeccionen las cámaras de seguridad.

Vecinos de San Román exigen mayor seguridad. Foto: difusión.
Vecinos de San Román exigen mayor seguridad. Foto: difusión.

La mañana de este domingo fue hallado el cuerpo sin vida de un varón en las intersecciones del jirón Aeropuerto con 3 de Octubre, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, Puno. Vecinos de la zona sospechan que la víctima pudo haber sido abandonada en el lugar y piden intervenir cámaras de seguridad.

Fueron los propios vecinos quienes reportaron el hecho a las autoridades, tras percatarse de la presencia del cadáver en plena vía pública. Minutos después, agentes de serenazgo acudieron al lugar y procedieron a proteger la zona hasta la llegada del representante del Ministerio Público y del médico legista, con el fin de preservar la escena. El fallecido vestía un buzo azul marino y zapatillas blancas, según la constatación inicial. 

De acuerdo con testimonios recogidos, el hecho habría ocurrido durante la madrugada. Algunos pobladores sospechan que el cuerpo fue trasladado y dejado en la vía pública, debido a la posición en la que fue encontrado y a la existencia de varias cantinas en los alrededores. 

Posteriormente, efectivos policiales se sumaron al resguardo de la escena y coordinaron con el Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Juliaca, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

El cadáver no presentaba signos visibles de violencia. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas de su muerte. Sin embargo, la necropsia será clave para determinar lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones apoyándose en las cámaras de seguridad de la zona.

