Sociedad

Capturan a dos bandas dedicadas al robo de celulares en Juliaca

Durante la parada folclórica en la ciudad Lacustre, la Policía intervino a seis sujetos vinculados a delitos de hurto y receptación, incautando varios equipos móviles reportados como robados.

Los detenidos formarían parte de las bandas Los Lanzeros Cusqueños y Las Garras del Motor. Foto: Composición LR / PNP

En plena parada folclórica de Juliaca, mientras la ciudad celebraba con música y danza, la Policía desplegó operativos que terminaron con la captura de dos bandas criminales, presuntamente dedicados al robo de teléfonos durante festividades. 

La primera intervención se realizó la noche del lunes 23 de febrero de 2026 a las 19:00 horas, en la intersección de la avenida Tacna con Jr. Puno. Allí, agentes de la Unidad de Flagrancia de Juliaca, en coordinación con el SECINT, lograron detener a dos sujetos que integraban la banda denominada “Los Lanzeros Cusqueños”. Los detenidos fueron identificados como Diego Jean Paul Sarmiento Aranguri (31), alias “Majimbu”, y Gary André Quispe Moya (35), alias “Picoro”. 

Durante la intervención se incautaron varios equipos celulares de distintas marcas, entre ellos un Redmi verde turquesa, un Tecno Pova azul, un Tecno Spack dorado y un iPhone morado. Todos los dispositivos presentaban características de procedencia ilícita. El caso fue comunicado a la fiscal Marcela de la Fuente Vera, de la Fiscalía Penal de San Román, para las diligencias correspondientes. 

Segunda detención

Horas más tarde, a las 22:10, otro operativo de inteligencia permitió desarticular a la banda “Las Garras del Motor”. La acción se desarrolló en la intersección de la avenida Tacna con Jr. José Antonio Zela, donde personal de la DIVREINT Puno y el equipo de inteligencia de Juliaca, en coordinación con UNIESVER, Terna Juliaca, intervino a cuatro sujetos en actitud sospechosa. 

Los detenidos fueron identificados como Fredi Sánchez Huari (39), alias “Fuga”; Elio Sánchez Huari (52), también conocido como “Fuga”; José Luis Sánchez Huari (54), alias “Cerebro”; y Raúl Vásquez Minaya (51), alias “Pelao”. Según la Policía, los individuos manipulaban celulares de dudosa procedencia, varios de los cuales estaban reportados como robados por OSIPTEL

Entre los equipos incautados se encontraron celulares Samsung, Redmi y Tecno, algunos con reportes de sustracción recientes. Destaca un Samsung negro registrado como sustraído el mismo 23 de febrero a las 19:01 horas, además de otros equipos con antecedentes de hurto en fechas anteriores. 

Ambos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades fiscales, quienes determinarán las responsabilidades penales de los implicados.

