Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Deportes

Matías Succar se emocionó hasta las lágrimas tras su gol agónico en la victoria de Cienciano: "Premio de Dios y la vida"

Con la voz quebrada, el exdelantero de Alianza Lima agradeció el apoyo de sus compañeros y familia luego de anotar el tanto de último minuto para el triunfo sobre Deportivo Garcilaso.

Matías Succar llegó a Cienciano este año cedido a préstamo por Alianza Lima. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Cienciano y Deportivo Garcilaso le regalaron a los hinchas de la Liga 1 un partidazo digno de las expectativas. En el clásico cusqueño, por la fecha 5 del Torneo Apertura, el Papá se impuso 3-2 al Pedacito de Cielo con un agónico gol a los 90+6' de Matías Succar, quien fue el más emocionado al término del encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"Mucho tiempo difícil aguantando, manteniéndome entrenando y trabajando. Lo de hoy creo que es un premio de Dios y la vida. Sabía que en algún momento me iba a tocar algo así. Mi agradecimiento a los compañeros, porque a pesar de que nos hicieron el gol en contra en los últimos minutos nos mantuvimos fuertes", declaró un Succar embargado por el llanto en diálogo con L1 Max.

Succar tras victoria de Cienciano: "Es un regalo para la gente de Cusco"

"Es un regalo para la gente de Cusco, ya que hace un tiempo no se ganaba este tipo de clásicos y hacerlo de esta manera es una cosa increíble", añadió el exjugador de Alianza Lima, quien se quebró al recordar el respaldo de sus seres queridos tras la mala temporada que le tocó vivir en el 2025. Además, le dedicó el triunfo a la afición del Rojo Imperial.

"Agradecido con el equipo, con mi familia, que han estado en las buenas y en las malas siempre. (Los hinchas) se lo merecían, supuestamente éramos visitantes, pero hemos sido locales acá. Esto va para toda la gente del Cusco, que me recibió de la mejor manera", dijo.

Acerca del próximo encuentro por Copa Sudamericana, frente a Melgar, Succar se mostró entusiasmado al afirmar que la meta de Cienciano es "también es hacer historia a nivel internacional" en la presente edición.

