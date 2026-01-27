HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Joven de 20 años es acusado de secuestrar y asesinar a su madre en Chancay: tiene antecedentes por agresión

La arresto de Jeremy se produjo tras el descubrimiento del cuerpo de su madre, quien, según vecinos y familiares, había enfrentado problemas de conducta y adicción.

El detenido cuenta con antecedentes por agresión y tenía problemas con la adicción.
El detenido cuenta con antecedentes por agresión y tenía problemas con la adicción. | Composición LR | América Noticias

Una mujer identificada como Sabina Ferrer Mori (63) fue hallada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Peralvillo. De acuerdo con la Policía Nacional, habría sido asesinada por su propio hijo, Jeremy Fernando Ferrer (20), quien presuntamente secuestró a la víctima antes de cometer el crimen.

El presunto parricida fue detenido y trasladado a la comisaría de Chancay luego del hallazgo de los restos de Sabina Ferrer. Vecinos y familiares exigieron una investigación exhaustiva y la máxima sanción para el acusado.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

lr.pe

Víctima presentaba antecedentes por agresión

Según información policial, Jeremy Fernando registra antecedentes por diversos delitos. Entre ellos figuran denuncias por agresión física, fraude informático, entre otros. Asimismo, parientes de la víctima señalaron que el joven presentaba constantes problemas de conducta.

Además, indicaron que el acusado tenía problemas de adicción, lo cual habría agravado los conflictos en el hogar, el cual compartía con la víctima. Pese a los presuntos comportamientos erráticos del detenido, las personas allegadas aseguraron que Sabina Ferrer siempre procuró apoyar a su hijo.

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de hombre sobre una boya en medio del mar frente al Castillo de Chancay

lr.pe

Condena que enfrentaría el detenido

El joven permanece bajo custodia, mientras el Ministerio Público recaba las pruebas necesarias para sustentar la acusación. En caso sea hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión efectiva.

Se espera que el acusado sea puesto a disposición de las autoridades judiciales para la audiencia de prisión preventiva. Los testimonios de vecinos y familiares serán clave para determinar su grado de responsabilidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Este puerto en Perú lidera la movilización de carga con 3,04 millones de TEU, superando a Chancay

Este puerto en Perú lidera la movilización de carga con 3,04 millones de TEU, superando a Chancay

LEER MÁS
El bonito pueblo del norte chico del Perú donde pasar el Año Nuevo como en la Edad Media: Chancay y su castillo con murallas y torres

El bonito pueblo del norte chico del Perú donde pasar el Año Nuevo como en la Edad Media: Chancay y su castillo con murallas y torres

LEER MÁS
Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Interna embarazada burla custodia del INPE y se fuga del Hospital Regional de Arequipa durante atención médica

Interna embarazada burla custodia del INPE y se fuga del Hospital Regional de Arequipa durante atención médica

LEER MÁS
Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital

Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital

LEER MÁS
Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

Taxista herido embiste a delincuente que intentó asaltarlo y lo lanza a una zanja en Chorrillos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es el país de América Latina que supera a China, pero no a EE. UU. en importante ranking sobre calidad de vida?

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: “Nadie me dice qué hacer”

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Sociedad

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025