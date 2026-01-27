El detenido cuenta con antecedentes por agresión y tenía problemas con la adicción. | Composición LR | América Noticias

El detenido cuenta con antecedentes por agresión y tenía problemas con la adicción. | Composición LR | América Noticias

Una mujer identificada como Sabina Ferrer Mori (63) fue hallada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Peralvillo. De acuerdo con la Policía Nacional, habría sido asesinada por su propio hijo, Jeremy Fernando Ferrer (20), quien presuntamente secuestró a la víctima antes de cometer el crimen.

El presunto parricida fue detenido y trasladado a la comisaría de Chancay luego del hallazgo de los restos de Sabina Ferrer. Vecinos y familiares exigieron una investigación exhaustiva y la máxima sanción para el acusado.

Víctima presentaba antecedentes por agresión

Según información policial, Jeremy Fernando registra antecedentes por diversos delitos. Entre ellos figuran denuncias por agresión física, fraude informático, entre otros. Asimismo, parientes de la víctima señalaron que el joven presentaba constantes problemas de conducta.

Además, indicaron que el acusado tenía problemas de adicción, lo cual habría agravado los conflictos en el hogar, el cual compartía con la víctima. Pese a los presuntos comportamientos erráticos del detenido, las personas allegadas aseguraron que Sabina Ferrer siempre procuró apoyar a su hijo.

Condena que enfrentaría el detenido

El joven permanece bajo custodia, mientras el Ministerio Público recaba las pruebas necesarias para sustentar la acusación. En caso sea hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 25 años de prisión efectiva.

Se espera que el acusado sea puesto a disposición de las autoridades judiciales para la audiencia de prisión preventiva. Los testimonios de vecinos y familiares serán clave para determinar su grado de responsabilidad.

