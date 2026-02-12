HOYSuscripcion LR Focus

Callao: hombre muere y otro queda herido dentro de una camioneta tras ataque a balazos

El conductor, gravemente herido, intentó escapar tras el ataque; sin embargo, perdió el control del vehículo, terminó chocando y falleció dentro de la unidad. La camioneta presentaba más de 30 impactos de bala.

Hombre es asesinado a balazos dentro de vehículo en el Callao. Foto: Composición LR
Hombre es asesinado a balazos dentro de vehículo en el Callao. Foto: Composición LR

Un ataque armado ocurrido la noche del miércoles 11 de febrero en el distrito de La Perla, en el Callao, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, luego de que una camioneta fuera interceptada y baleada por desconocidos.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 p. m., cuando las dos personas se desplazaban a bordo de una camioneta de color plomo por las inmediaciones del parque Mario Bolar Ugarteche, en el cruce de las calles Duilio Poggi con la calle 9. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar una intensa ráfaga de disparos.

lr.pe

Hombre muere tras feroz ataque a balazos

De acuerdo con información preliminar, cuatro sujetos a bordo de un vehículo negro habrían interceptado la camioneta y abrieron fuego contra ella. Producto del ataque, el conductor, identificado como Christopher Moisés Vargas Cuadros, perdió la vida.

lr.pe

Pese a su estado, Vargas Cuadros intentó escapar de sus atacantes y logró avanzar algunos metros bordeando el parque; sin embargo, perdió el control del vehículo, terminó chocando y falleció dentro de la unidad debido a la gravedad de las heridas.

lr.pe

En tanto, el copiloto, identificado como Víctor Díaz Morán (32), quien recibió al menos 15 impactos de bala, fue auxiliado por personal de Serenazgo y trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado y luchando por su vida. La camioneta presentaba más de 30 orificios de bala, según informaron las autoridades.

Policía realiza diligencias para ubicar a los responsables

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se vienen revisando cámaras de seguridad de los alrededores con el objetivo de identificar a los responsables y dar con su paradero. Vecinos señalaron que al menos una de las víctimas tendría familiares que residían por la zona.

