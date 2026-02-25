La violencia contra el transporte en Lima se agudiza, con el asesinato de un colectivero y un chofer de bus en menos de 24 horas, generando alarma en la capital. | La República. | Marco Cotrina

La violencia contra el transporte en Lima no cesa. En menos de un día, un colectivero y un chofer de bus fueron asesinados, y otro conductor resultó herido en distintos puntos de la capital. La tarde del martes 24, un sujeto atacó al conductor Hesen Yunder Ávila Cueva, de 59 años, dentro de un bus de la empresa Sagrado Corazón de Collique, conocida como 'Los Azulitos'. El chofer recibió un disparo en el abdomen y fue llevado de emergencia al hospital Collique.

Esa misma noche, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, de 27 años, fue asesinado de cuatro disparos mientras conducía un bus de la empresa 104 – Guadulfo Silva hacia San Bartolo. Según testigos, los atacantes se hicieron pasar por pasajeros y se subieron a la unidad. Era su tercer día de labores. En protesta, la empresa suspendió el servicio el miércoles 25 y trabajadores marcharon en la carretera clamando justicia.

La mañana del miércoles 25, Cristopher López Pariona, de 20 años, fue acribillado dentro de su vehículo cuando esperaba pasajeros en el paradero Hogar, en la Panamericana Norte rumbo a Acho. El crimen ocurrió cerca de un colegio estatal y a pocos metros de una caseta de serenazgo. Fuentes policiales señalan que el asesinato estaría relacionado con cobros extorsivos.

Dirigentes se pronuncian

La República consultó con líderes del sector, quienes dijeron que, ante los hechos, una medida de fuerza es inminente. Julio Rau Rau, presidente de Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), expresó su preocupación tras los recientes ataques y cuestionó la situación política actual.

“Estamos evaluando qué hacer frente al nuevo gabinete. Más han sido los intereses por controlar el poder que por resolver los problemas, mientras matan al pueblo”, señaló. El dirigente advirtió que existe “una preocupación tremenda” en el sector, pues considera que la delincuencia se está aprovechando del desfase institucional.

En esa línea, sostuvo que la situación obliga a reiniciar coordinaciones de seguridad y que los transportistas se sienten desprotegidos. “Hablábamos con la Policía, pero ahora nos hemos quedado indefensos”, afirmó. Asimismo, remarcó que se han registrado “tres atentados en menos de 24 horas” y criticó duramente al Ejecutivo: “No tenemos gobierno. Han tomado el poder y tienen el control total del país”. Finalmente, indicó que desde el gremio califican al mandatario como un “presidente títere”.

¿Cuándo sería el siguiente paro?

Según Rau Rau, la fecha tentativa de un apagado de motores ‘‘está en veremos’’: ‘‘Tenemos que hablar con (Martín) Ojeda… Debe haber unión para un paro indefinido. Estamos muy indignados frente a esta situación de inseguridad’’, manifestó. ‘‘En cualquier momento pararemos, y esto podría ser indefinido’’, agregó.

Por su parte, Walter Carrera, el vicepresidente de Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), señaló que está pendiente el diálogo con distintos gremios. Él afirmó que la paralización ya estaba en agenda, pero que el inestable escenario político la ha retrasado: ‘‘Sí o sí en marzo’’. Martín Ojeda, director de Transportes Unidos, precisó que aún nada está definido.

