Exdirector de albergue de niños es recluido en penal por presunto abuso sexual en Tacna

La Fiscalía informó que el exdirector aprovechándose de su cargo, ordenó a la menor visitar su vivienda dentro de la aldea. Foto: Liz Ferrer, La República

La Corte Superior de Justicia de Tacna confirmó la orden de nueve meses de prisión preventiva para Arturo Salazar Morales (46), exdirector de la Aldea San Pedro e investigado por el presunto delito de abuso sexual. La acusación proviene de una de las menores que vivió en la aldea.

La presunta víctima tiene 16 años en la actualidad, pero según la investigación fiscal, al momento de los hechos imputados ella tenía entre 12 a 13 años de edad. Los abusos habrían ocurrido entre el 14 de marzo de 2021 y el 22 de abril de 2022.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Tacna logró que se confirme la resolución judicial de prisión preventiva en enero de 2026. El exdirector se encuentra recluido en el penal de varones.

Cabe mencionar que los directores y madres cuidantes viven al interior de la aldea de forma permanente, conviviendo con los niños. La aldea tiene a su cargo niños menores de 12 años en situación de abandono y dicha institución pertenece al Gobierno Regional de Tacna.

El exdirector también habría laborado en el centro de atención residencial Santo Domingo de Sabio de Tacna, que alberga solo adolescentes, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad o abandono completo.