Policía halló cadáver de recién nacido en departamento en La Victoria: una pareja fue detenida

Un recién nacido fue hallado sin vida en un departamento en La Victoria, tras una alerta vecinal. | Foto: América TV

Un recién nacido fue encontrado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 7 del jirón Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria, este miércoles 25 de febrero de 2026. El hallazgo fue realizado por la Policía Nacional del Perú tras una alerta de vecinos del edificio, quienes reportaron un olor fétido que provenía de uno de los departamentos.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo correspondería aparentemente a un bebé de sexo masculino y fue ubicado en el tercer piso del inmueble. Tras la intervención, las autoridades iniciaron diligencias con participación del Ministerio Público y unidades especializadas para esclarecer lo ocurrido.

Alerta vecinal permitió el hallazgo del bebé en inmueble de La Victoria

Los residentes del edificio solicitaron apoyo policial al percibir un fuerte olor que salía de una vivienda. Con esa comunicación, los agentes acudieron al lugar e ingresaron al departamento señalado para verificar la situación reportada.

Dentro del inmueble, la Policía encontró el cuerpo del recién nacido debajo de uno de los lavaderos de la casa. Según lo informado, el bebé estaba colocado dentro de una tina, lo que motivó una intervención inmediata y el resguardo del área que permita el trabajo de las autoridades.

Fiscalía y Depincri investigan el caso e intervinieron a una pareja

Luego del hallazgo, una pareja que se encontraba en el interior de la vivienda fue intervenida por los efectivos policiales. Ambas personas fueron trasladadas a la comisaría del sector con el fin de que brinden sus declaraciones, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes con el fin de determinar responsabilidades.

Por disposición del fiscal de turno, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Central de Lima, donde se llevarán a cabo los exámenes de necropsia. El inmueble permanecerá bajo custodia durante el desarrollo de las pericias técnicas, en coordinación con el Ministerio Público.

La investigación quedó a cargo del Depincri La Victoria–San Luis, unidad que viene recabando testimonios de vecinos para reconstruir los hechos recientes. En paralelo, peritos de Criminalística realizaron una inspección en la vivienda en busca de de evidencias que contribuyan al esclarecimiento del caso.

