Intensas lluvias colapsan techos de hospitales e inundan sedes policiales y mercados en Chiclayo

Chiclayo sufre severos daños por intensas lluvias que anegaron calles y afectaron infraestructuras públicas, generando gran preocupación en la población de Lambayeque. | Composición LR

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 25 de febrero provocaron severos daños en infraestructuras públicas y anegaron calles en Chiclayo, capital de Lambayeque. El impacto de las precipitaciones no solo se evidenció en la acumulación de agua en diversas vías, sino también en afectaciones directas a instituciones públicas como nosocomios, dependencias policiales y centros de abasto.

Como se sabe, el Gobierno decretó el estado de emergencia en 246 distritos de distintos departamentos del país, debido al peligro inminente para los ciudadanos. La medida tiene una duración de 60 días. En la región, las tres provincias afectadas son Chiclayo, Lambayeque y Fereñafe.

Techos de centros de salud afectados

Las precipitaciones ocasionaron el colapso parcial de los cielos rasos en los hospitales Regional de Lambayeque —adscrito al Ministerio de Salud— y Naylamp, de EsSalud. El hecho ocurrió ante pacientes y personal sanitario, quienes vivieron momentos de tensión debido al riesgo para su integridad.

En tanto, en el Hospital Regional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú se reportaron filtraciones e inundaciones en algunos ambientes. Videos difundidos en redes sociales muestran a trabajadores retirando el agua con recogedores y baldes para evitar mayores daños.

Divincri y el mercado Modelo afectados

Las sedes policiales tampoco escaparon a los estragos. Un video difundido en Facebook evidenció el ingreso de agua por el techo de la oficina de Criminalística de la Divincri, que terminó inundada en pocos minutos. Los agentes utilizaron incluso basureros para contener la lluvia y evacuar el agua.

Situación similar se registró en el mercado Modelo, donde los pasadizos de los sectores de carnes, piñatería, verduras y frutas quedaron anegados. Comerciantes se vieron obligados a cerrar temporalmente sus puestos para realizar labores de limpieza. Otros centros de abastos municipales y privados de la región también reportaron afectaciones, según imágenes compartidas por usuarios en redes.

Lagunas en las urbes

La República transmitió en vivo y evidenció cómo varias calles, avenidas y urbanizaciones de la ciudad y distritos como La Victoria, Pimentel, José Leonardo Ortiz y Pomalca quedaron convertidos en extensas lagunas, dificultando seriamente el tránsito vehicular y peatonal.

Hasta el cierre de este reporte, municipalidades locales trabajaban en la evacuación del agua con motobombas y camiones cisterna, además del apoyo de personal de limpieza pública.

