Tacna: convocan carrera de 6 km por el Día Internacional de la Mujer

Autoridades del IPD esperan contar con la participación de más de mil mujeres. Foto: Liz Ferrer, La República

El Instituto Peruano de Deportes (IPD) convocó al VI Trote de Motivación por el Día Internacional de la Mujer en Tacna, que se realizará el 8 de marzo en el Cercado. La meta es lograr la asistencia de más de mil mujeres y sensibilizar a la población sobre la mucha violencia contra la mujer.

El presidente del consejo regional del IPD, Juan Quispe Cáceres, detalló que la concentración para la carrera será en la Plaza de Pocollay, a las 7:00 a.m. La partida será a las 8:00 a.m., y la distancia del trote será de seis kilómetros, hasta llegar al Estadio Jorge Basadre.

"Nuestra meta es contar con más de mil mujeres. Esta es la cuarta carrera que hacemos y queremos que la población tome conciencia sobre la lucha contra la violencia y lo importante del empoderamiento de la mujer a través del deporte", dijo Quispe.

La teniente coronel Erina Arévalo, de la Tercera Brigada de Caballería, garantizó que las mujeres que prestan servicio militar en Tacna también se sumarán al trote. Ella enfatizó que la actividad física es importante para que las mujeres encuentren fortaleza y disciplina para enfrentar los retos del día a día.

Las inscripciones para el trote se pueden hacer a través del link del IPD: https://forms.gle/KWNRHk4AmczoAi9X9 o también se puede acudir a la página de Facebook del IPD Tacna y encontrar el link ahí.