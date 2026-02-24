HOYSuscripcion LR Focus

ONPE abre convocatoria para 23.000 puestos de trabajo previo a elecciones presidenciales con sueldo de S/ 2.000: ¿cuáles son los pasos postular?

La ONPE ha lanzado una convocatoria laboral para las Elecciones Generales 2026, con 23.192 vacantes disponibles para el puesto de Coordinador de Mesa, con una remuneración de S/ 2.000.

La ONPE ha abierto una convocatoria para 23.192 vacantes a nivel nacional, con miras a las Elecciones Generales 2026.
La ONPE ha abierto una convocatoria para 23.192 vacantes a nivel nacional, con miras a las Elecciones Generales 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una de las convocatorias laborales más grandes para las Elecciones Generales 2026. Se ofrecen un total de 23.192 vacantes para el puesto de coordinador de mesa, bajo la modalidad de locación de servicios, con una remuneración de S/ 2.000.

La oferta ya está vigente y estará disponible —según cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE)— hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta que se cubran todas las plazas. Esta es una oportunidad laboral temporal dirigida a personas con secundaria completa que deseen participar directamente en la organización del proceso electoral en sus respectivas provincias.

¿En qué consiste el trabajo?

El coordinador de mesa desempeña un papel clave durante la jornada electoral. Entre sus principales funciones se incluyen brindar asistencia técnica en los locales de votación, supervisar la instalación adecuada de las mesas y garantizar que el sufragio se lleve a cabo con normalidad y transparencia.

El periodo de contratación está previsto desde el 13 de marzo hasta el 14 de abril de 2026, aunque podría modificarse según las necesidades operativas de cada jurisdicción.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Formación académica: Secundaria completa.
  • Experiencia: Mínimo seis meses en actividades administrativas u operativas, o haber participado al menos en un proceso electoral previo.
  • Capacitación: Aprobar el Curso de Selección de Personal ODPE para Coordinador de Mesa.
  • Modalidad: Trabajo presencial.

La ONPE precisó que la experiencia laboral se contabilizará según la formación académica declarada. Además, el pago de S/ 2.000 podrá ajustarse proporcionalmente según los servicios prestados.

Provincias con mayor número de vacantes

Las plazas están distribuidas en todo el país. Entre las jurisdicciones con más puestos disponibles figuran:

  • Cajamarca: 655 vacantes
  • Sullana: 618
  • Maynas: 589
  • Cusco: 574
  • Coronel Portillo: 514
  • Ica: 513
  • La Esperanza: 509
  • Santa: 508
  • Trujillo: 517
  • Cerro Colorado: 489
  • Castilla: 469
  • Lambayeque: 465
  • Arequipa: 459
  • Huánuco: 472
  • San Román: 413

Los interesados pueden consultar los detalles, cronogramas y enlaces de inscripción en la plataforma oficial de la ONPE, donde también se publican las bases completas de la convocatoria de cada ODPE.

