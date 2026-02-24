Menor queda en UCI tras jugar peligroso reto con arma con un amigo dentro de hotel en el Callao

El acompañante del menor fue puesto a disposición de las autoridades | Composición LR | TVPerú

Un joven resultó gravemente herido de bala después de participar en un juego de ruleta rusa dentro del hotel Palmeto, en Bocanegra, Callao, durante la noche del lunes 23 de febrero. El suceso movilizó a las autoridades, quienes hallaron al muchacho tendido en el suelo y lo trasladaron al centro de salud más cercano.

Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron al acompañante del joven saliendo poco después del incidente. Por este motivo, las autoridades intervinieron al individuo, quien declaró que el chico "comenzó a jugar solo".

Adolescente gravemente herido por arma de fuego

Según la información de la Policía Nacional, el menor habría ingresado al hotel con un documento falso. No obstante, las grabaciones de seguridad mostraron que entró acompañado por un sujeto que fue detenido.

El intervenido ofreció su declaración ante las autoridades y detalló que el arma utilizada en la ruleta rusa era un "tambor". "Se volvió loco. Le advertí: 'no juegues con eso' y se lo quité. Yo estaba concentrado viendo la película", afirmó.

El joven lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, mientras que su acompañante, quien posee antecedentes por robo agravado y lesiones intencionales, fue puesto a disposición de la Depincri de Bellavista para las indagaciones pertinentes.

