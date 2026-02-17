Janet Cubas, alcaldesa de Chiclayo, sobre la censura de José Jerí: "Esto trae más inestabilidad política"
La autoridad municipal mostró su rechazó tras la destitución de José Jerí como presidente de la República y afirmó que los únicos afectados por su salida serán los ciudadanos y los gobiernos locales que esperan atención a sus necesidades.
Para la alcaldesa provincial de Chiclayo (Lambayeque), Janet Cubas Carranza, la censura de José Jerí y su consecuente salida del cargo de presidente de la República ocasiona más inestabilidad política en nuestro país. Para ella, esta situación resulta sumamente perjudicial en un contexto de elecciones próximas y complejas.
La burgomaestre explicó que la decisión del Congreso tendrá repercusiones peligrosas para los proyectos impulsados por los gobiernos locales una vez se concrete, también, la salida de los ministros. En ese sentido, enfatizó que los únicos afectados son los ciudadanos que esperan por la atención de sus necesidades y una mejora en su calidad de vida.
"Sabemos cómo ha venido manejando el Congreso este tema (de la permanencia de los presidentes). En este caso ya no les resulta útil Jerí y toman esta decisión (de censurarlo). Pero no piensan en el país como tal y las demandas de la población, (los congresistas) solo piensan en sus intereses", manifestó la alcaldesa.
Finalmente, sobre la expectativa que tiene respecto al nuevo mandatario (a), Cubas Carranza dijo no tener ninguna y, por el contrario, señaló estar preocupada por el "desmantelamiento de las instituciones", empezando por el Ejecutivo nacional hasta los operadores de justicia.