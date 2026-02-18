HOYSuscripcion LR Focus

Política

Mario Vizcarra desde Chiclayo: "María del Carmen Alva está ligada a la mafia del Congreso y es racista"

El candidato presidencial se refirió a la posibilidad de que la congresista de Acción Popular sea elegida por el Parlamento como el reemplazo de José Jerí en Palacio de Gobierno.

Mario Vizcarra desde Chiclayo: "María del Carmen Alva está ligada a la mafia del Congreso y es racista"
Mario Vizcarra desde Chiclayo: "María del Carmen Alva está ligada a la mafia del Congreso y es racista" | Composición LR | Composición LR

En su paso por la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), el candidato a la Presidencia de la República por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra, se refirió a la posibilidad de que la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, sea elegida por el Parlamento como el reemplazo de José Jerí en Palacio de Gobierno tras la censura de este último.

Para el presidenciable, María del Carmen Alva es parte del grupo de poder en el Congreso que maneja los destinos del país y es el que decide hasta cuándo debe permanecer un mandatario en su cargo de acuerdo a sus intereses. En ese sentido, enfatizó que su eventual elección este miércoles 18 de febrero será la continuidad de la "corrupción" en esta institución.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"Ya hay un sesgo para elegir a una 'Señora A'. La 'Señora K' le va a dar el visto bueno a la 'Señora A' y seguirán los actos de corrupción" declaró el candidato en un primer momento, tratando de ocultar a la prensa las identidades de las personas a las que se refería

No obstante, tras pedirle que sea claro en nombrar a las personas de las que hablaba, aceptó que se refería a María del Carmen Alva, a lo que agregó: "Evidentemente es la candidata de la coalición. Ella está ligada a la mafia (del Congreso) y tiene varias muestras de racismo a los peruanos".

"No tengo dudas que Jerí recibió coima"

Consultado sobre si se ratificaba en su versión de que José Jerí habría recibido una coima en el proceso de compa de 24 aviones militares, Mario Vizcarra dijo que "no tenía dudas", pues para él la firma de la trasferencia del dinero debió ser decisión del próximo gobierno y no hacerlo en su último día en el cargo de presidente.

"No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque ese señor (José Jerí) sabiendo que lo van a vacar (censurar) da un adelanto de 1.300 millones de soles (para la compra de los aviones) , cuando eso debido ser motivo del próximo gobierno", concluyó.

