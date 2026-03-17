ONPE presenta moderno proceso de ensamblaje con tecnología RFID para las Elecciones 2026: sistema permitirá rastrear cada caja sin abrirla

La implementación busca reforzar la seguridad para los próximos comicios electorales. Foto: Composición LR / John Reyes, La República

La implementación busca reforzar la seguridad para los próximos comicios electorales. Foto: Composición LR / John Reyes, La República

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el nuevo proceso de ensamblaje y distribución del material electoral para los comicios del 12 de abril de 2026, que incorpora tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para garantizar la trazabilidad total de los paquetes.

Este sistema permite identificar el contenido de cada caja sin necesidad de abrirla y monitorear su recorrido desde el centro de ensamblaje, ubicado en el distrito de Lurín, hasta las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los más de 10,500 locales de votación ubicados en el país y en el extranjero. Además, el despliegue logístico contará con vehículos equipados con GPS para el seguimiento en tiempo real de los envíos.

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Durante un acto público, el organismo electoral abrió por primera vez las puertas de la fábrica donde se realizará el empaquetamiento y almacenamiento del material, con el objetivo de informar a la ciudadanía y a los actores políticos sobre las nuevas medidas de seguridad adoptadas.

Más de 27 millones de cédulas serán distribuidas

En diálogo con La República, el gerente general de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, informó que para las Elecciones Generales 2026 se pondrán a disposición 27 millones 962,783 cédulas de sufragio, incluyendo material de reserva.

Detalló que cada cartilla mide 44 centímetros por 42 centímetros y contiene cinco columnas de elecciones, de las cuales cuatro contemplan voto preferencial.

Asimismo, precisó que no solo se imprimen las cédulas, sino también las listas de electores donde se registra la firma tras emitir el voto. Un elemento nuevo en estas listas es la incorporación de la palabra “fallecido” junto al nombre de los ciudadanos que murieron antes de los comicios, con el fin de evitar cuestionamientos o versiones sobre supuestos votos emitidos por personas fallecidas.

Producción bajo estrictos controles

La impresión total del material comenzó la noche del sábado 14 de marzo, luego de superarse retrasos en la entrega de información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) relacionados con apelaciones por tachas y exclusiones de candidaturas.

La ONPE ha fijado el 3 de abril como fecha límite para culminar la producción de todo el material electoral, que será sometido a un doble control de calidad, manual y electrónico, antes de su ensamblaje final.

Según explicó el gerente de Gestión Electoral, José Samané Blas, la tecnología RFID permitirá verificar el contenido de las cajas sin romper los sellos de seguridad y asegurar que cada paquete llegue intacto a su destino.

“Permite validar el contenido sin abrirlo, conocer cuándo se introdujo el material y confirmar que lo que salió del centro de ensamblaje es exactamente lo que llega a las oficinas descentralizadas y a los locales de votación”, señaló.

Samané añadió que el proceso también incorpora equipos industriales que mejoran la ergonomía del personal y la seguridad en el sellado de los paquetes.

El nuevo proceso incorpora tecnología de identificación por radiofrecuencia. Foto: John Reyes, La República

Cronograma de distribución nacional e internacional

El material electoral destinado al voto en el extranjero será entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores el 22 de marzo. Posteriormente, desde el 28 de marzo se iniciará el despliegue hacia las ODPE a nivel nacional.

La entrega final a los locales de votación de Lima y Callao está programada para el 10 de abril, dos días antes de la jornada electoral.

ONPE continuará producción pese a fallecimiento de candidato

Consultada sobre la posibilidad de modificar el diseño de la cédula tras el fallecimiento del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú, Napoleón Becerra García, la asesora I de la ONPE, Katiuska Valencia Segovia, señaló que la producción no puede detenerse.

Explicó que la impresión masiva de cédulas y actas patrón ya comenzó, por lo que cualquier cambio dependería de una decisión de las instancias jurisdiccionales correspondientes, como el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones.

La funcionaria enfatizó que la ONPE no tiene competencia para rediseñar candidaturas y que el organismo debe cumplir estrictamente el cronograma electoral, salvo que exista una disposición oficial en contrario.

“Estamos contra el reloj hacia el 12 de abril. Si hubiera una valoración distinta, tendría que evaluarse considerando los riesgos operativos”, indicó.

Con estas medidas, la ONPE busca fortalecer la confianza en el proceso electoral y garantizar que el material llegue seguro, íntegro y oportunamente a cada mesa de votación del país y del exterior.