Raúl Canelo busca derogar leyes procrimen y acusa a congresistas: “Hay 90 investigados, algunos por crimen organizado”

Raúl Canelo, candidato a senador por Libertad Popular, fue entrevistado por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’, donde partió cuestionando que en nuestro país la “justicia no actúa” y mediante el uso de “triquiñuelas” la flagrancia es inexistente, al poner de ejemplo el caso de la deportista atropellada Lizeth Marzano. Así, el también decano del CAL manifestó que esto es resultado de las leyes procrimen impuestas por este Parlamento, las cuales busca derogar, pero que, a la vez, hay mucho más detrás de esto: “Nos damos cuenta de que hay 90 congresistas investigados, algunos por crimen organizado”, dijo.

“Nos dimos cuenta de que en esta ley se excluía del crimen organizado casos, por ejemplo, como los de Jerí… Esta red de prostitución o las reuniones con los chinos. Entonces, Jerí no puede ser investigado por organización criminal”, añadió.

TE RECOMENDAMOS HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El abogado refirió que la promulgación de estas leyes habría sido la “fórmula perfecta” para los congresistas, pero no tomaron en cuenta que los que salieron beneficiados fueron los delincuentes comunes. En tanto, señaló que no solo tenemos el problema de la inseguridad ciudadana, sino la “inseguridad jurídica”, al no respetarse los contratos.

Por otra parte, argumentó que no solamente ha desaparecido la “figura presidencial”, sino que han convertido a los mandatarios en verdaderos títeres: “Este señor Jerí era algo así como Pinocho, el títere malcriado, y ahora tenemos a Gepetto. Entonces, son títeres y de qué sirven estos tipos… No tenemos ya la figura del presidente, el Ejecutivo como tal se ha limitado a unas dependencias donde quien decide quiénes son ministros es el señor Acuña, ¿cierto?”, refutó el ahora candidato a senador.