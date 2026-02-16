Chiclayo: policías desatan balacera en exterior de discoteca y dejan una mujer herida

Una mujer herida fue el resultado de un tiroteo desatado por dos agentes PNP, Michael Gallardo Tarrillo (23) e Inael Vargas Silva (24), en el exterior de la discoteca Premium de la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), la madrugada de este lunes 16 de febrero. Los oficiales, quien estaban de civiles y habían acudido al local, fueron detenidos y ahora afrontan una investigación fiscal y administrativa.

Minutos de terror

Según contó el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, todo inició a las 5 a. m. con un conato de pelea entre uno de los oficiales que sería expareja de una las cantantes que se presentaba esa noche en el establecimiento y el actual enamorado de la artista. Las amenazas e insultos llevaron a todos a la vía pública, donde la riña continuaría.

No obstante, la situación de salió de control cuando ya en la calle uno del alférez sacó una pistola e hizo entre 12 y 14 disparos. Según el general PNP, algunos de los tiros fueron hechos al aire, pero otros, aparentemente, no, llegando uno de ellos a rozar el antebrazo de una jovencita que también había estado en el interior de la discoteca y salió por el escándalo.

Trataron de deshacerse del arma

Bolaños Melgarejo informó que, ante la llegada de los agentes del Escuadrón de Emergencia, los policías trataron de deshacerse del arma de fuego lanzándola, pero ya era tarde, pues habían sido vistos por sus colegas. Gallardo Tarrillo y Vargas Silva fueron detenidos y trasladados a la Comisaría del Norte para continuar las diligencias.

"La Policía ya está investigando la procedencia de esta arma y por qué estaba en manos de uno de los alféreces", agregó

En tanto, la mujer herida fue llevada por sus acompañantes a un hospital de Chiclayo donde se recupera.

Serían sancionados

El jefe de la Región Policial Lambayeque explicó que, si bien el caso ya está en manos del Ministerio Público para la investigación fiscal, en el plano administrativo la Inspectoría de la PNP inició su proceso que podría concluir en la separación de ambos efectivos. El alto mando policial lamentó que este tipo de situaciones afecten la imagen de la institución.