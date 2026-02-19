El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, descartó temporalmente un nuevo paro de transportistas y aseguró que el gremio esperará una reunión con el nuevo Ejecutivo, encabezado por José María Balcázar, antes de considerar cualquier medida de protesta. En declaraciones a La República, advirtió que el sector enfrenta una etapa crítica, marcada por los continuos ataques extorsivos.

“Estamos en una racha muy agresiva, esperemos que esto cambie. Por eso es muy importante la reunión que nos ha indicado en los medios de comunicación el presidente de la República”, señaló. Sin embargo, precisó que hasta el momento no han tenido contacto directo con el Gobierno. “Estamos esperando su llamada en el más breve plazo posible, porque día a día se registran estos ataques extorsivos”, añadió.

No habrá paro inmediato

Las declaraciones se producen luego del paro realizado el pasado lunes en respaldo al asesinato de un conductor de la empresa El Rápido, protesta que convocó a otras diez compañías en señal de apoyo ante los recientes atentados contra el sector. En este contexto, Ojeda señaló que cualquier nueva paralización debe ser evaluada por los delegados y los diversos gremios, aunque consideró que, por el momento, sería una decisión precipitada.

“Esa situación la tienen que evaluar los delegados. Aún creo que sería un poco fuera de lugar frente a un gobierno que recién ha ingresado y que ha dicho que se va a reunir con nosotros. Luego de la posición que tome el presidente, se tendría que evaluar”, sostuvo.

Piden ampliar estado de emergencia

En ese sentido, recordó que este 19 de febrero vence la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, por lo que solicitó la prórroga de la medida para asegurar la continuidad de los operativos policiales.

“En el caso de los allanamientos que está haciendo la Policía, como el del día de ayer, se tendría que renovar inmediatamente el estado de emergencia para que continúen estas intervenciones”, enfatizó.

Inspeccionan corredor seguro en Chuquitanta

Ojeda también informó que mantuvo una reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en el Palacio Municipal, donde inspeccionaron los avances de un corredor seguro en Chuquitanta, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, una de las zonas más afectadas por la inseguridad.

Según explicó, el proyecto lleva un avance del 30% y prevé la instalación de infraestructura tecnológica, que incluirá 41 cámaras de seguridad y 20 postes de iluminación. “Al tratarse de una zona tan accidentada y oscura, el asfaltado ya realizado nos da cierta tranquilidad”, comentó.

Además, mencionó que otros sectores empresariales han solicitado reuniones con la municipalidad para replicar este modelo en otras zonas críticas de la ciudad. Al finalizar la actividad, agregó que, tras la intervención, agentes del grupo Halcones de la Policía detuvieron a un motociclista que transportaba un explosivo.