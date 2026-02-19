HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 JOSÉ BALCÁZAR ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | LR+ Noticias

Sociedad

Transportistas descartan paro y esperan reunión con el nuevo Ejecutivo: "Estamos en una racha muy agresiva"

Los transportistas esperan que el nuevo presidente José María Balcázar se pronuncie y anuncie medidas concretas contra la inseguridad antes de decidir la convocatoria a un nuevo paro nacional.

Gremio solicita ampliación de estado de emergencia en Lima y Callao
Gremio solicita ampliación de estado de emergencia en Lima y Callao | Silvana Quiñonez/LR

El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, descartó temporalmente un nuevo paro de transportistas y aseguró que el gremio esperará una reunión con el nuevo Ejecutivo, encabezado por José María Balcázar, antes de considerar cualquier medida de protesta. En declaraciones a La República, advirtió que el sector enfrenta una etapa crítica, marcada por los continuos ataques extorsivos.

“Estamos en una racha muy agresiva, esperemos que esto cambie. Por eso es muy importante la reunión que nos ha indicado en los medios de comunicación el presidente de la República”, señaló. Sin embargo, precisó que hasta el momento no han tenido contacto directo con el Gobierno. “Estamos esperando su llamada en el más breve plazo posible, porque día a día se registran estos ataques extorsivos”, añadió.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Tres atentados al transporte en una sola noche tras paro y protesta: buses impactados y chofer fallecido

lr.pe

No habrá paro inmediato

Las declaraciones se producen luego del paro realizado el pasado lunes en respaldo al asesinato de un conductor de la empresa El Rápido, protesta que convocó a otras diez compañías en señal de apoyo ante los recientes atentados contra el sector. En este contexto, Ojeda señaló que cualquier nueva paralización debe ser evaluada por los delegados y los diversos gremios, aunque consideró que, por el momento, sería una decisión precipitada.

“Esa situación la tienen que evaluar los delegados. Aún creo que sería un poco fuera de lugar frente a un gobierno que recién ha ingresado y que ha dicho que se va a reunir con nosotros. Luego de la posición que tome el presidente, se tendría que evaluar”, sostuvo.

Piden ampliar estado de emergencia

En ese sentido, recordó que este 19 de febrero vence la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao, por lo que solicitó la prórroga de la medida para asegurar la continuidad de los operativos policiales.

“En el caso de los allanamientos que está haciendo la Policía, como el del día de ayer, se tendría que renovar inmediatamente el estado de emergencia para que continúen estas intervenciones”, enfatizó.

Inspeccionan corredor seguro en Chuquitanta

Ojeda también informó que mantuvo una reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en el Palacio Municipal, donde inspeccionaron los avances de un corredor seguro en Chuquitanta, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, una de las zonas más afectadas por la inseguridad.

Según explicó, el proyecto lleva un avance del 30% y prevé la instalación de infraestructura tecnológica, que incluirá 41 cámaras de seguridad y 20 postes de iluminación. “Al tratarse de una zona tan accidentada y oscura, el asfaltado ya realizado nos da cierta tranquilidad”, comentó.

Además, mencionó que otros sectores empresariales han solicitado reuniones con la municipalidad para replicar este modelo en otras zonas críticas de la ciudad. Al finalizar la actividad, agregó que, tras la intervención, agentes del grupo Halcones de la Policía detuvieron a un motociclista que transportaba un explosivo.

Notas relacionadas
Tres atentados al transporte en una sola noche tras paro y protesta: buses impactados y chofer fallecido

Tres atentados al transporte en una sola noche tras paro y protesta: buses impactados y chofer fallecido

LEER MÁS
Extorsionadores envían amenaza a empresa 'La Roma' y exigen S/50.000 para no atentar contra choferes: "No estamos jugando"

Extorsionadores envían amenaza a empresa 'La Roma' y exigen S/50.000 para no atentar contra choferes: "No estamos jugando"

LEER MÁS
En pleno velorio, amigos y familiares de transportista asesinado de 'El Rápido' recibieron video del ataque

En pleno velorio, amigos y familiares de transportista asesinado de 'El Rápido' recibieron video del ataque

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

LEER MÁS
DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transportistas descartan paro y esperan reunión con el nuevo Ejecutivo: "Estamos en una racha muy agresiva"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 19 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ arrasa en internet con su impresionante parecido: ''Era imitarlo, no resucitarlo''

Sociedad

Avioneta de la PNP que trasladaba a detenido por narcotráfico sufre desperfecto rumbo a Pucallpa

‘La Hermandad del Norte´, la red que vendía información de empresarios para extorsionarlos

Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025