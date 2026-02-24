Es falso que la ONPE aprobó un referéndum para anular la bicameralidad

LO FALSO:

La ONPE aprobó un referéndum para anular la bicameralidad.

LO VERDADERO:

La ONPE no ha aprobado un kit electoral para iniciar un proceso de reforma constitucional, con lo cual se podría eliminar la bicameralidad.

No hay proyectos de ley ni iniciativas ciudadanas para acabar con el sistema de doble cámara en el Parlamento.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, comenzó a viralizarse en Facebook una publicación en la que se asegura que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó un kit para anular la bicameralidad. Sin embargo, actualmente no existe un proceso de reforma en la Constitución que pretenda eliminar la Cámara de Diputados y Senadores en el Parlamento.

Publicación viral en redes. Foto: Facebook.

Cabe recordar que el 6 de marzo de 2024, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de reforma constitucional que restablecía la bicameralidad, con 91 votos a favor, 31 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, previamente, en diciembre de 2018, en un referéndum nacional convocado durante el gobierno de Martín Vizcarra, el 90% de la población peruana rechazó la propuesta de retorno al sistema bicameral del Legislativo.

El procedimiento para que la ONPE expida un kit electoral

Según el procedimiento oficial publicado en la Plataforma del Estado Peruano, para que la ONPE expida un kit electoral para iniciar un proceso de reforma constitucional, el solicitante (los ciudadanos) debe presentar el formulario P5-A, adjuntar el comprobante de pago del derecho de tramitación establecido en el TUPA de la entidad y acompañar la documentación exigida. Asimismo, puede hacer la solicitud mediante un representante con carta poder simple y presentarla de manera presencial o virtual a través de la mesa de partes institucional.

Luego, la ONPE evalúa el cumplimiento de los requisitos y, de estar conformes, procede a la entrega del kit para la recolección de firmas que busquen una reforma en la Constitución. Dichas firmas, como mínimo, deben representar al 0,3 % del padrón electoral nacional, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución. Tras la verificación respectiva por parte de la ONPE, el proyecto se presenta formalmente al Congreso. El Parlamento puede aprobar la reforma con mayoría absoluta en dos legislaturas ordinarias consecutivas o con mayoría absoluta en una legislatura y luego someterla a referéndum. Si el Congreso opta por lo último, la propuesta será sometida a votación popular.

No existen propuestas para anular la bicameralidad

En el diario oficial El Peruano no se ha publicado recientemente ninguna ley que elimine la bicameralidad, ni el portal del Congreso registra proyectos de ley orientados a suprimirla. Del mismo modo, no existen iniciativas ciudadanas en trámite que planteen poner fin al sistema de doble Cámara en el Parlamento.

No hay iniciativas ciudadanas que planteen acabar con la bicameralidad. Foto: Congreso

Además, resulta contradictorio sostener, como afirma la publicación difundida en Facebook, que la bicameralidad pueda ser anulada, cuando el país se encuentra precisamente en la etapa de implementación de este nuevo esquema parlamentario, tras 34 años de vigencia del modelo unicameral.

Conclusión

La publicación viral en Facebook que afirma que la ONPE aprobó un kit para anular la bicameralidad carece de sustento, ya que no existe ningún proceso de reforma constitucional en curso con ese propósito. El procedimiento para solicitar un kit electoral exige requisitos formales y verificación institucional previa. Adicionalmente, no se registran proyectos de ley ni iniciativas ciudadanas que planteen eliminar el sistema de doble Cámara.