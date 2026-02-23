HOYSuscripcion LR Focus

Política

Debate presidencial: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello se enfrentarán el 31 de marzo

El debate presidencial organizado por el JNE continuará el 31 de marzo con su segunda jornada. En esa fecha, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello integran el primer grupo definido por sorteo.

En el grupo también debatirá Marisol Pérez Tello. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
En el grupo también debatirá Marisol Pérez Tello. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

El debate presidencial 2026 seguirá el lunes 31 de marzo con la segunda jornada programada por el JNE. El primer grupo estará conformado por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; y Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente. Los tres candidatos abrirán la fecha en el Centro de Convenciones de Lima, en un bloque que concentra atención por el peso político de sus postulaciones.

La jornada del 31 de marzo reunirá a 12 aspirantes, distribuidos en cuatro bloques de tres participantes cada uno. Tras el primer grupo, el segundo estará integrado por Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco. El tercer bloque lo conforman Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra. El cuarto grupo cierra con Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara. Cada equipo contará con tiempos definidos para exposición inicial, preguntas ciudadanas y mensaje final.

El JNE estableció que esta fecha abordará dos ejes centrales: empleo, desarrollo y emprendimiento; además de educación, innovación y tecnología. La dinámica incluye intervenciones individuales y espacios de réplica. La moderación estará a cargo de los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio

El debate presidencial se desarrolla en dos fases: del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril. En total participan 36 candidatos, una cifra inédita en un proceso electoral peruano. El sorteo definió fechas, grupos y orden de intervención. Con este esquema, el JNE busca garantizar igualdad en la exposición de propuestas en una campaña fragmentada y con amplia oferta de candidaturas.

