Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio en el gabinete Hernando de Soto

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, confirmó a los medios de comunicación que el presidente de la República, José María Balcázar, le ofreció un ministerio dentro del gabinete que liderará el economista Hernando de Soto.

Sin embargo, la parlamentaria rechazó la propuesta del flamante mandatario debido a que, según dijo, se encuentra postulando como senadora en las Elecciones Generales 2026.

"Yo agradezco esa propuesta; sin embargo, no hemos aceptado por el simple hecho de que estoy postulando para el Senado Nacional con el número 10 por Perú Libre”, afirmó.

De esta manera, la legisladora marcó distancia del nuevo gabinete ministerial que tomará juramento este martes 24 de febrero en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Por otro lado, Portalatino resaltó que entre los otros motivos que tuvo su visita a Palacio es por un tema de salud pública. La congresista mencionó que solicitó al presidente emitir un decreto supremo para la compra de medicamentos oncológicos y su repartición en todos los centros de salud del país.

"Hemos tenido un punto de agenda con el señor presidente de la República. Ustedes bien saben, y a nivel nacional, que hay un desabastecimiento de medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales. Hoy he solicitado como propuesta borrador para que, inmediatamente, el señor presidente pueda emitir un decreto supremo para la exoneración por excepción de la compra de medicamentos oncológicos internacionales de los cuales podamos abastecer y distribuir a nuestros pacientes que hoy más lo necesitan ", dijo.

Anteriormente, la congresista perulibrista fue ministra de Salud del gobierno del hoy sentenciado expresidente Pedro Castillo.