HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Gabinete de Soto jura hoy y todo sobre debate 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio en el gabinete Hernando de Soto

A pesar de la propuesta, la congresista de Perú Libre rechazó formar parte del gabinete ministerial encabezado por el economista Hernando de Soto. Según dijo Portalatino, la razón es porque es candidata al Senado para las Elecciones 2026.

Kelly Portalatino rechazó formar parte del gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto: Foto: Composición/LR
Kelly Portalatino rechazó formar parte del gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto: Foto: Composición/LR

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, confirmó a los medios de comunicación que el presidente de la República, José María Balcázar, le ofreció un ministerio dentro del gabinete que liderará el economista Hernando de Soto.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, la parlamentaria rechazó la propuesta del flamante mandatario debido a que, según dijo, se encuentra postulando como senadora en las Elecciones Generales 2026.

TE RECOMENDAMOS

HERNANDO DE SOTO SERÁ EL NUEVO PREMIER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Yo agradezco esa propuesta; sin embargo, no hemos aceptado por el simple hecho de que estoy postulando para el Senado Nacional con el número 10 por Perú Libre”, afirmó.

PUEDES VER: Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

lr.pe

De esta manera, la legisladora marcó distancia del nuevo gabinete ministerial que tomará juramento este martes 24 de febrero en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Por otro lado, Portalatino resaltó que entre los otros motivos que tuvo su visita a Palacio es por un tema de salud pública. La congresista mencionó que solicitó al presidente emitir un decreto supremo para la compra de medicamentos oncológicos y su repartición en todos los centros de salud del país.

"Hemos tenido un punto de agenda con el señor presidente de la República. Ustedes bien saben, y a nivel nacional, que hay un desabastecimiento de medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales. Hoy he solicitado como propuesta borrador para que, inmediatamente, el señor presidente pueda emitir un decreto supremo para la exoneración por excepción de la compra de medicamentos oncológicos internacionales de los cuales podamos abastecer y distribuir a nuestros pacientes que hoy más lo necesitan ", dijo.

Anteriormente, la congresista perulibrista fue ministra de Salud del gobierno del hoy sentenciado expresidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

Notas relacionadas
Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

LEER MÁS
José María Balcázar sobre Hernando de Soto: "Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional"

José María Balcázar sobre Hernando de Soto: "Tiene contactos. Lo podemos aprovechar para un crédito internacional"

LEER MÁS
Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuatro familias de la FAP perecieron en accidente de helicóptero en Chala

Cuatro familias de la FAP perecieron en accidente de helicóptero en Chala

LEER MÁS
Hernando de Soto: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Hernando de Soto: presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

LEER MÁS
Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio en el gabinete Hernando de Soto

Partidos de hoy, martes 24 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: Máncora inundada y más de la emergencia por desbordes en Puno, Arequipa, Huánuco y más regiones

Política

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Kelly Portalatino confirmó que José María Balcázar le ofreció un ministerio en el gabinete Hernando de Soto

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025