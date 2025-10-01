HOYSuscripcion LR Focus

Cañete: Dos personas fallecen en vehículo cisterna que chocó contra camión

Fatídico accidente de tránsito se registró a la altura del km 81 de la Panamericana Sur. Chofer y acompañante de una de las unidades dejaron de existir casi en el acto. Policía investiga las causas de esta tragedia.

Tragedia ocurrió en el km 81 de la Panamericana Sur, distrito de San Antonio, provincia de Cañete, Lima.
Impacto mortal. Un accidente de tránsito entre un camión cisterna y otro vehículo de carga pesada se registró este miércoles en el kilómetro 81 de la Panamericana Sur en la jurisdicción de San Antonio, en la provincia limeña de Cañete. El chofer y su acompañante de una de las unidades perecieron, informó la Policía.

El incidente provocó una reducción de calzada, lo que generó algunas complicaciones en el tránsito de la zona, en la vía de norte a sur.

Según se informó, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando se produjo el siniestro al promediar las 2.00 de la madrugada.

Una de las unidades, cisterna de gran capacidad, resultó con la cabina totalmente destrozada. Sus dos ocupantes fallecieron.

Tras el impacto, este vehículo terminó entre los matorrales y uno de los carriles de la vía.

 En tanto, el otro camión, que trasladaba granos, sufrió destrozos y con parte de su carga dispersos sobre la calzada y la banquina.

Este accidente se registró frente a Costa Morena, cerca de la playa de La Ensenada, en el distrito de San Antonio.

La Policía se encuentra investigando las causas del accidente para determinar las responsabilidades del caso.

