Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia
El estudiante permanece en la UCI tras ser atropellado en San Isidro por un conductor de 81 años, mientras su madre sufrió un ataque cardíaco por el estrés y también fue internada.
- Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?
- Anillo Vial Periférico promete unir Ate y Callao en 30 minutos: ¿en qué etapa está?
Fernando Arturo Guerrero Flores, joven universitario de 21 años y estudiante de la carrera de diseño gráfico, lucha por su vida tras ser atropellado el último lunes 10 de febrero en la intersección de la avenida Javier Prado con la calle Los Ficus, en San Isidro. El estudiante estaba próximo a graduarse y se dirigía a su trabajo cuando el conductor, de 81 años, invadió la berma central y lo impactó.
Su padre, tras recibir la noticia, viajó desde Huancayo para conocer el pronóstico de su hijo, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Internacional, donde fue inducido a coma debido a la gravedad de sus heridas.
TE RECOMENDAMOS
CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
“Nos han dicho que tiene un trauma encefalocraneano con desgarro de tejido interno del cerebro y ahora está inducido en coma. No despierta, está con respiración artificial y sonda. Esperamos un milagro”, señaló su papá, Arturo, ante América Noticias.
PUEDES VER: Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria
Familia pide apoyo económico para tratamiento
El progenitor del joven advirtió que en aproximadamente tres días se agotará la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo que exigen que el responsable asuma los gastos médicos. Esta situación incrementa la preocupación por la continuidad del tratamiento en un momento crítico.
Asimismo, contó que, producto del estrés, su esposa sufrió un ataque cardíaco dentro de las instalaciones de la clínica. “Se desvaneció su cuerpo y tuvimos que ingresarla”, explicó el padre, quien permanece junto a su hijo. La familia solicitó apoyo económico a través del número de Yape 940 469 504, a nombre de Arturo Guerrero.
Conductor permanece detenido
El responsable del accidente fue identificado como José Mercedes Amaya de Dios. De acuerdo con las investigaciones preliminares, se habría descompensado, invadiendo la vía y embistiendo al joven, quien se dirigía a su trabajo y se encontraba a solo una cuadra de llegar.
El conductor fue sometido a una evaluación médica preventiva y permanece en custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones. La familia del joven ha solicitado que el caso sea esclarecido y que se determinen las responsabilidades correspondientes.