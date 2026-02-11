HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

El estudiante permanece en la UCI tras ser atropellado en San Isidro por un conductor de 81 años, mientras su madre sufrió un ataque cardíaco por el estrés y también fue internada.

Conductor de 81 años permanece detenido tras atropellar a estudiante en Javier Prado
Conductor de 81 años permanece detenido tras atropellar a estudiante en Javier Prado | América

Fernando Arturo Guerrero Flores, joven universitario de 21 años y estudiante de la carrera de diseño gráfico, lucha por su vida tras ser atropellado el último lunes 10 de febrero en la intersección de la avenida Javier Prado con la calle Los Ficus, en San Isidro. El estudiante estaba próximo a graduarse y se dirigía a su trabajo cuando el conductor, de 81 años, invadió la berma central y lo impactó.

Su padre, tras recibir la noticia, viajó desde Huancayo para conocer el pronóstico de su hijo, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Internacional, donde fue inducido a coma debido a la gravedad de sus heridas.

CÁRCELES DE LUJO Y NORMA YARROW SOLICITA CIERRE DEL DESPACHO DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Nos han dicho que tiene un trauma encefalocraneano con desgarro de tejido interno del cerebro y ahora está inducido en coma. No despierta, está con respiración artificial y sonda. Esperamos un milagro”, señaló su papá, Arturo, ante América Noticias.

Sicarios asesinan a comerciante ambulante cerca a la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro en La Victoria

lr.pe

Familia pide apoyo económico para tratamiento

El progenitor del joven advirtió que en aproximadamente tres días se agotará la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo que exigen que el responsable asuma los gastos médicos. Esta situación incrementa la preocupación por la continuidad del tratamiento en un momento crítico.

Asimismo, contó que, producto del estrés, su esposa sufrió un ataque cardíaco dentro de las instalaciones de la clínica. “Se desvaneció su cuerpo y tuvimos que ingresarla”, explicó el padre, quien permanece junto a su hijo. La familia solicitó apoyo económico a través del número de Yape 940 469 504, a nombre de Arturo Guerrero.

Conductor permanece detenido

El responsable del accidente fue identificado como José Mercedes Amaya de Dios. De acuerdo con las investigaciones preliminares, se habría descompensado, invadiendo la vía y embistiendo al joven, quien se dirigía a su trabajo y se encontraba a solo una cuadra de llegar.

El conductor fue sometido a una evaluación médica preventiva y permanece en custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones. La familia del joven ha solicitado que el caso sea esclarecido y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

