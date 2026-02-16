Gobierno autorizó transferir US$340 millones al Ministerio de Defensa para compra de 24 cazas

La flota de cazas rusos MiG-29 fueron comprados de segunda en 1996 y no se encuentran operativos. Foto: difusión | FAP | José Jerí

La flota de cazas rusos MiG-29 fueron comprados de segunda en 1996 y no se encuentran operativos. Foto: difusión | FAP | José Jerí

Como parte del proyecto de “recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento”, el presidente José Jerí suscribió un Decreto Supremo que ordena al Ministerio de Economía y Finanzas transferir S/1.137 millones al Ministerio de Defensa (alrededor de US$340 millones) para el financiamiento de la adquisición de 24 aeronaves de combate.

El Decreto Supremo 020-2026-EF, publicado esta tarde en el portal web del diario oficial El Peruano, y que además de la rúbrica del jefe de Estado lleva la del ministro de Defensa, César Díaz Peche, y de la ministra de Economía, Denisse Miralles; representa un paso decisivo en el proceso de compra de una flota de cazas de última generación para recuperar la capacidad disuasiva y defensiva de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En la noche del domingo último, el mandatario José Jerí anunció que “sí o sí” se llevaría a cabo el proceso de modernización de la flota de guerra, ya que está compuesta de aeronaves francesas Mirage 2000, compradas en la segunda mitad de los años 80, y de los rusos MiG-29 y Sukhoi Su-25, adquiridos entre 1996 y 1998.

Para graficar la lamentable situación de la flota de la FAP, el mandatario afirmó que solo dos aviones de guerra se encuentran en condiciones de operatividad en la actualidad.

El proyecto denominado oficialmente “Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento del Grupo Aéreo Nº 4, Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, distrito de la Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”, demanda una inversión de US$3.500 millones (alrededor S/11.725 millones al cambio del día).

Los S/1.137 millones (más o menos US$340 millones al cambio del día), monto que el Ejecutivo ha autorizado al Ministerio de Economía para transferir al Ministerio de Defensa, representa casi el 15% del total del proyecto de adquisición de una flota de 24 cazas para la FAP.

La suma aprobada significa aproximadamente el 15% del total de US$3.500 millones que ha proyectado invertir el Ejecutivo en la modernización de la flota de aeronaves de combate.

La FAP reportó al Ministerio de Defensa que sus estudios y evaluaciones concluyeron que los modelos de cazas que satisfacen los requerimientos técnicos son el sueco Gripen, el estadounidense F-16 Block 70 y el francés Rafale 4.

De acuerdo con las pautas del proceso, el expediente de la adquisición debe recibir la aprobación de la Contraloría General de la República y a continuación pasará a manos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), que pertenece al ámbito del Ministerio de Defensa.

Con el 15% en las arcas del Ministerio de Defensa, la ACFFAA podrá arrancar las evaluaciones y estudios de las ofertas de Estados Unidos, Francia y Suecia, siempre dentro del marco de los US$3.500 millones y los requisitos técnicos precisados por la FAP.