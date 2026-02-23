HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Marcas de origen asiático obtienen mayor presencia en el mercado peruano en los últimos tres años

El dinamismo de los productos de origen asiático está vinculado con los cambios en el comportamiento del consumidor peruano. Entre los productos con mayor crecimiento en el Perú, se encuentran la pasta de dientes y los suavizantes.

Marcas asiáticas alcanzan su mayor nivel de introducción en tres años en el Perú.
Marcas asiáticas alcanzan su mayor nivel de introducción en tres años en el Perú.

Las marcas de origen asiático alcanzaron en 2025 su mayor nivel de penetración en tres años, consolidándose como actores relevantes en distintas categorías. Este crecimiento destaca especialmente en el segmento de pasta de dientes, donde la penetración aumentó 9 puntos porcentuales (equivalente a 585.000 nuevos hogares) en el último año móvil a junio de 2025. En una visión de mediano plazo, el avance es notable: pasaron de estar presentes en el 9,3% de los hogares en el primer trimestre de 2022 al 24,6% en el segundo trimestre de 2025. Esta evolución intensifica la competencia y subraya la necesidad de propuestas de valor claras y diferenciadas. 

Ahorro y aspiración como factores clave 

El dinamismo de estos productos de origen asiático está estrechamente vinculado con los cambios en el comportamiento del consumidor peruano, pues en la actualidad este combina racionalidad en el gasto con elecciones aspiracionales en sus compras, especialmente en categorías de mayor involucramiento como los productos de cuidado personal.

Esta creciente presencia de marcas asiáticas evidencia un cambio en el comprador peruano, quien hoy toma decisiones más analíticas y orientadas al valor. En paralelo, las marcas premium también mantienen un ritmo dinámico: al cierre de septiembre de 2025, sus transacciones aumentaron en los niveles socioeconómicos NSE A/B (+21%), C (+19%) y en D/E (9%), según Worldpanel by Numerator. 

El rol de los canales emergentes y tradicionales

Las marcas de origen asiático registran su mayor crecimiento en canales emergentes y en el canal tradicional, donde ganan presencia, exhibición y rotación. 

En categorías como suavizantes, la penetración pasó de 0,6% en 2023 a 3,8% en 2025, es decir, ingresó a 39 mil nuevos hogares en 3 años, impulsada por formatos de retail de precio competitivo y por la rápida adopción en canales alternativos. 

“Observamos un comprador más consciente del valor, que evalúa opciones y se abre a nuevas propuestas”, explica Alonso Vásquez, Gerente de Desarrollo de Negocios de Worldpanel by Numerator.

“Comprender esta evolución será clave para que todas las marcas —premium, tradicionales o emergentes— sostengan su relevancia competitiva”, agregó. 

Es importante comprender que este escenario no implica un reemplazo directo de las marcas ya consolidadas. Más bien, supone una redefinición de las reglas competitivas a partir de la introducción de estos nuevos productos. Las marcas con buena reputación seguirán siendo relevantes siempre que adapten su portafolio, su comunicación y su presencia en los distintos canales al nuevo comportamiento del comprador. 

