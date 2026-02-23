Zonas de riesgo y recomendaciones para peruanos en México tras operativo contra 'El Mencho' | Andina/EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una alerta de seguridad dirigida a los peruanos residentes y visitantes en México tras los graves sucesos ocurridos el domingo 22 de febrero en Guadalajara, luego de la caída de Nemesio “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el Ejecutivo manifestó su rechazo a los actos de violencia registrados y expresó su solidaridad con las víctimas. Según los reportes recibidos hasta el momento, no se han registrado ciudadanos peruanos afectados. No obstante, exhortó a sus connacionales a extremar las medidas de precaución y acatar las disposiciones de las autoridades locales.

Comunicado de la Cancillería.

Zonas de riesgo y recomendaciones

El comunicado precisa que se debe reforzar la cautela principalmente en los estados de Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, recomienda evitar desplazamientos y traslados no esenciales a estas regiones.

Además, la entidad solicita mantenerse informados sobre la evolución de la situación a través de canales oficiales y permanecer atentos a las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consulado General del Perú en México.

“Estar atentos ante cualquier posible cambio o cancelación de vuelos nacionales e internacionales, así como bloqueos de carreteras. Evitar desplazamientos y viajes no esenciales a los estados señalados en este comunicado”, indica la Cancillería.

En caso de requerir asistencia, los connacionales pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en México al teléfono 0052 5544012381 o al correo contacto@consuladodelperu.com.mx.

Operativo y violencia tras la caída de 'El Mencho'

El domingo 22 de febrero, el Ejército mexicano abatió a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. La intervención desató una ola de violencia en diversas zonas del país.

Al menos 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario murieron en ataques atribuidos al CJNG tras el operativo. También se registraron bloqueos y quema de vehículos y establecimientos en Jalisco y en otros estados, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California. Asimismo, fueron detenidos 2 presuntos miembros de la organización.