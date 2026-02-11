HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí se reunirá en audiencia privada con el Papa León XIV el próximo 11 de mayo

La Cancillería informó que el Vaticano confirmó la cita oficial. El encuentro permitirá al jefe de Estado entregar una invitación formal al Sumo Pontífice para visitar el Perú y sostener un diálogo directo en la Santa Sede.

Presidente José Jerí visitaría el vaticano en mayo de este año por invitación del papa León XIV | Composición: LR.
Presidente José Jerí visitaría el vaticano en mayo de este año por invitación del papa León XIV | Composición: LR.

El presidente José Jerí sostendrá una audiencia privada con el Papa León XIV el 11 de mayo en el Vaticano, según confirmó la Cancillería peruana a través de un comunicado difundido en redes oficiales. La reunión se realizará en la Santa Sede y forma parte de la agenda internacional del mandatario.

De acuerdo con la información oficial, José Jerí entregará una invitación formal al pontífice para que visite el Perú. Torre Tagle precisó que el mandatario transmitirá el mensaje de respaldo y expectativa que, según el Gobierno, existe en el país ante una eventual visita papal.

lr.pe

Noticia en desarrollo...

