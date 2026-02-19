Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar: Perú debe dar el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas

La presidenta de México indicó que Perú debe tomar la iniciativa para reponer relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

La presidenta de México indicó que Perú debe tomar la iniciativa para reponer relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que Perú debe tomar la iniciativa para restablecer relaciones diplomáticas luego de la elección de José María Bálcazar como nuevo presidente. La mandataria indicó que su gobierno aguardará la toma de posesión antes de definir cualquier acercamiento formal entre ambos países.

En una conferencia de prensa realizada este 19 de febrero, Sheinbaum señaló que el presidente electo por el Congreso peruano pertenece al mismo partido que Pedro Castillo, es decir, Perú Libre. Afirmó que esperará su investidura para analizar si existen condiciones políticas para recomponer los vínculos bilaterales.

TE RECOMENDAMOS ¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

La relación entre México y Perú se fracturó en diciembre de 2022, tras la destitución y detención de Castillo. El entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó los hechos como un golpe de Estado y se negó a reconocer a Dina Boluarte. El gobierno peruano respondió con acusaciones de injerencia y decidió retirar a su embajador.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El punto más tenso llegó cuando México otorgó asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra investigada por el intento de quiebre constitucional. Desde ese momento, el vínculo quedó reducido al mínimo. Las comunicaciones oficiales se limitaron a canales consulares.