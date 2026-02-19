HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José María Balcázar es el nuevo presidente: ¿Y ahora? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar: Perú debe dar el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas

La presidenta de México afirmó que el Gobierno peruano debe ser el primero en dar pasos para recomponer los vínculos diplomáticos entre ambos países tras la elecciones de José María Balcázar como nuevo jefe de Estado. Recordó que fue Perú quien reompió las relaciones tras la crisis política de 2022.

La presidenta de México indicó que Perú debe tomar la iniciativa para reponer relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR
La presidenta de México indicó que Perú debe tomar la iniciativa para reponer relaciones diplomáticas entre ambos países. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que Perú debe tomar la iniciativa para restablecer relaciones diplomáticas luego de la elección de José María Bálcazar como nuevo presidente. La mandataria indicó que su gobierno aguardará la toma de posesión antes de definir cualquier acercamiento formal entre ambos países.

Únete a nuestro canal de política y economía

En una conferencia de prensa realizada este 19 de febrero, Sheinbaum señaló que el presidente electo por el Congreso peruano pertenece al mismo partido que Pedro Castillo, es decir, Perú Libre. Afirmó que esperará su investidura para analizar si existen condiciones políticas para recomponer los vínculos bilaterales.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

lr.pe

La relación entre México y Perú se fracturó en diciembre de 2022, tras la destitución y detención de Castillo. El entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó los hechos como un golpe de Estado y se negó a reconocer a Dina Boluarte. El gobierno peruano respondió con acusaciones de injerencia y decidió retirar a su embajador.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El punto más tenso llegó cuando México otorgó asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra investigada por el intento de quiebre constitucional. Desde ese momento, el vínculo quedó reducido al mínimo. Las comunicaciones oficiales se limitaron a canales consulares.

Notas relacionadas
José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

José María Balcázar afirma que todavía no se comunica con Vladimir Cerrón y descarta conflicto con Keiko Fujimori

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

LEER MÁS
Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

Keiko Fujimori amenaza al Gobierno de José María Balcázar: "Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde"

LEER MÁS
José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar: Perú debe dar el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas

Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO vía Univisión y ViX: a qué hora inicia y dónde ver premiación a lo mejor de la música latina por televisión y streaming

Reimond Manco sorprende al confirmar que Alianza Lima pretende fichar a Ricardo Gareca: "Ya hubo un acercamiento"

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

José María Balcázar EN VIVO: presidente llegó a Palacio de Gobierno en medio de cuestionamientos desde el Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Claudia Sheinbaum tras elección de Balcázar: Perú debe dar el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025