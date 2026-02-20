Elecciones 2026: Estados Unidos y Argentina tendrán más locales de votación para peruanos en el exterior

Alistan los locales de votación para peruanos en el exterior.

Alistan los locales de votación para peruanos en el exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores implementará 2.509 mesas de votación en 216 locales, repartidos en 65 países, en los que sufragarán más de 1.2 millones de peruanos en el exterior durante las elecciones generales del próximo 12 de abril.

Según las estadísticas de la Cancillería, Estados Unidos y Argentina serán los países con más centros de votación, con 23 y 17, respectivamente, lo que demuestra que se tendrá que realizar un gran despliegue de fiscalizadores.

En el primer país se atenderá a una población de 384.011 electores peruanos habilitados, por lo cual 17 oficinas consulares ya vienen trabajando para instalar locales en 22 ciudades, con el objetivo de que puedan ejercer su voto.

En Argentina, se dará facilidades a 145.893 peruanos en 17 puntos de sufragio ubicados en 11 ciudades, precisaron los consulados de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mendoza que estarán encargados de todo el proceso.

La Cancillería también informó que en Chile se abrirán seis centros de votación en seis ciudades para que sufraguen 137.987 connacionales habilitados en los consulados de Santiago, Iquique, Arica y Antofagasta.

En el caso de Europa, los consulados de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia instalarán 14 locales de sufragio para 219.792 peruanos que residen en diversas ciudades de España. Asimismo, en Italia, los consulados de Roma, Milán, Turín, Génova y Florencia implementarán 12 locales en 11 ciudades para 123.225 electores habilitados.

En Asia, África y Oceanía

En Asia, donde residen 41.251 compatriotas, los consulados de Tokio y Nagoya instalarán 11 puntos de sufragio para 37.660 peruanos en Japón. En Oceanía, se implementarán siete locales en Australia (cinco) y Nueva Zelanda (dos) para 7.918 connacionales.

Finalmente, la Cancillería precisó que en África se habilitarán seis centros de votación en Argelia, Ghana, Marruecos, Egipto, Kenia y Sudáfrica para que ejerzan su voto 475 electores peruanos.

Si desea conocer su local de votación e informarse del desarrollo de las elecciones generales para los peruanos en el exterior, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/tuvotocruzafronteras