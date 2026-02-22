Doña Teófila Guaine está preocupada porque necesita el dinero para realizarle los exámenes a su hija. | Foto: composición LR/ Facebook

Doña Teófila Guaine está preocupada porque necesita el dinero para realizarle los exámenes a su hija. | Foto: composición LR/ Facebook

Una septuagenaria madre pasa momentos de angustia al ser víctima de la delincuencia en un hospital de Chimbote. Su hija, quien padece cáncer, se encuentra internada en el nosocomio La Caleta, donde ella permanece desde hace casi un mes, atenta a cada indicación del personal médico.

Doña Teófila Guaine contó que el cansancio acumulado, tras pasar largos días junto a su familiar, terminó por vencerla. “A mí me rindió el sueño porque estoy día y noche con mi hija. No duermo y a veces ni como”, relató. Al no tener un lugar donde descansar, acomodó una manta en el suelo del pasillo y dejó su celular a un costado antes de quedarse dormida.

Celular tenía los 500 soles del Yape y el DNI de su hija

Al despertar, el equipo ya no estaba. “Cuando despierto ya no estaba el celular, se había desaparecido totalmente”, dijo entre lágrimas. En el teléfono guardaba el DNI de su hija, Rosario Choquehuanca, de 43 años, y también el dinero que había reunido con esfuerzo para cubrir exámenes médicos. “Ahí estaban los 500 soles del Yape, era para su medicina”, explicó entre sollozos.

La adulta mayor señaló que el hecho ocurrió durante la noche, cuando el centro de salud permanece casi vacío. “No ha sido en la hora de visita, sino en la noche cuando no hay gente. No me imaginé que iba a haber gente ladrona en el hospital. ¿Por qué son así?, ¿por qué son tan malos?”, expresó.

La ciudadana indicó que Rosario se encuentra en estado delicado. “Mi hija está en la cama 16, está grave. Necesito para sacarle unos análisis”, contó. También explicó que el seguro no cubre todos los exámenes y que, para reunir el dinero, dejó de alimentarse en varias ocasiones. “He dejado de comer para juntar ese dinero”, sostuvo.

Tras darse cuenta del robo, pidió ayuda para comunicarse con un familiar, pero no recibió apoyo inmediato. “Cuando pedí que me presten un celular para llamar a mi yerno, me decían que no moleste”, relató. Ahora, desde el área de hospitalización del Hospital La Caleta, hizo un llamado a las autoridades y a la población de Chimbote para recibir apoyo. “Estoy preocupada por el dinero y el DNI. Si no completo eso, mi hija se va a morir”, expresó entre llanto.