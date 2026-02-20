El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo y, en el Perú, también uno de los que suele diagnosticarse muy tarde. A pesar de que no es el más común, sí es el que provoca más muertes, en gran parte porque muchas personas no reconocen a tiempo las señales de alerta o postergan la consulta médica durante meses, e incluso años.

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, liderado por el cirujano oncólogo Gonzalo Ziegler-Rodriguez, analizó más de mil pacientes diagnosticados entre 2010 y 2019; muestra que más de la mitad de los casos en el país se detectan cuando ya están en fases avanzadas. En ese escenario, las probabilidades de supervivencia disminuyen de forma drástica.

El investigador y profesor asociado de la Universidad Científica del Sur, Gabriel De la Cruz-Ku, y también coautor del estudio, conversó con La República acerca de esta patología que se produce debido a la exposición al sol, especialmente en este verano.

Un cáncer que suele avanzar en silencio

“El melanoma es el más agresivo que existe”, indicó el experto. Se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir melanina y dar color a la piel. El desarrollo de este mal está relacionado con el daño en el ADN de estas células, causado principalmente por la radiación ultravioleta, pero también influyen otros factores como tener muchos lunares, antecedentes familiares, predisposición genética o un sistema inmunológico debilitado.

Uno de los principales problemas es que, en sus etapas iniciales, no suele provocar dolor ni otros síntomas evidentes. “Si dejas varios meses que crezca, se hace cada vez más grande. Uno muchas veces no le toma atención”, señaló el especialista. Cuando el tumor comienza a crecer en profundidad y se disemina a ganglios u otros órganos, la enfermedad ya se encuentra en una fase mucho más difícil de tratar.

Las señales que no deben ignorarse

Reconocer a tiempo lo que sucede en la piel puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno mucho más complejo. Para ello, el investigador recomienda aplicar la conocida regla del ABCDE, una guía sencilla para evaluar lunares o manchas sospechosas.

La letra A corresponde a la asimetría: cuando una mitad del lunar no se parece a la otra. B hace referencia a bordes irregulares o mal definidos. C indica variaciones de color. D se relaciona con el diámetro, principalmente si supera los seis milímetros. Y E alude a la evolución: si el lunar crece o se altera en poco tiempo.

ABCDE del Melanoma, posibles señales de alarma: Foto: HC marbella

“Si una persona nota que una lesión cambia en dos o tres meses, no debería esperar. En cuatro semanas ya es recomendable consultar a un médico”, advierte De la Cruz-Ku. Dejar pasar tanto tiempo, como ocurrió en muchos de los casos analizados en el estudio, permite que avance de forma silenciosa.

Aparece donde casi nadie mira

Aunque la exposición solar intensa aumenta el riesgo de cáncer de piel, el melanoma no se limita a las zonas más expuestas al sol. En el Perú, una gran proporción de casos se presenta en los miembros inferiores, como en pies y piernas, zonas que suelen pasarse por alto durante los chequeos cotidianos.

“En nuestro país, casi tres de cada cuatro pacientes lo desarrollan en extremidades inferiores”, explicó el investigador. "También puede aparecer en las palmas de las manos, en los ojos o en áreas que no reciben sol de forma directa", agregó.

Este patrón está relacionado con un subtipo llamado acral lentiginoso, más frecuente en nuestro país y con peor pronóstico. “Por eso es importante revisar no solo la cara o los brazos, sino también los pies, las uñas y las piernas”, señaló De la Cruz-Ku. Incluso al usar bloqueador solar, estas zonas suelen quedar fuera.

Prevención y detección temprana

"Las campañas también deben ser dirigidas a pacientes mayores de los 50 años. Tengamos en cuenta que una gran cantidad de diagnosticados con melanoma superan esa edad", sugirió. Además, recomendó que las personas se observen con regularidad frente al espejo, presten atención a lesiones nuevas o distintas al resto de lunares y tengan en cuenta la regla del ABCDE.

El diagnóstico tardío no solo se debe a la falta de información, sino también a dificultades para acceder a atención especializada, sobre todo fuera de las grandes ciudades. A ello se suma el limitado acceso a tratamientos modernos, como la inmunoterapia, que hoy es estándar en muchos lugares, pero que durante años no estuvo disponible en Perú.

“Abordar este problema requiere políticas públicas que prioricen la detección temprana y garanticen el acceso universal a terapias efectivas. De lo contrario, seguiremos teniendo diagnósticos tardíos y tratando de forma insuficiente; también refleja las brechas del sistema de salud”, sostiene De la Cruz-Ku. Detectarlo a tiempo puede evitar cirugías radicales, amputaciones y, sobre todo, salvar vidas.

En un país donde el cáncer de piel avanza sin ser detectado, conocer las señales y actuar a tiempo sigue siendo una de las herramientas más poderosas al alcance de la población.