Juliana Oxenford: "Como Keiko Fujimori no va a ganar, ya están con el tema del fraude"

Juliana Oxenford habló en su programa de hoy sobre la iniciativa de Fuerza Popular dentro del Congreso para poder otorgar derecho de descanso compensable a favor de los personeros, la cual acaba de ser aprobada. “Como Keiko Fujimori no va a ganar y de pronto ni siquiera pasa a una segunda vuelta, ya están con el tema del fraude. Por eso es que no tuvieron mejor idea, y de eso trata la iniciativa legislativa que tanto critica Ruth Luque, que pedir que los personeros reciban una compensación al día siguiente de las elecciones”, sostuvo en ‘Arde Troya’.

“Como ellos quieren comprar la conciencia de la gente y no encuentran mejor manera, porque a eso se han acostumbrado, así se han formado, rompiendo manos o dando dádivas, cariñitos, tapers, entre otras cosas…”, siguió increpando la periodista y de la misma manera con el discurso de la lideresa de Fuerza Popular, a quien le recordó que el país la ve como “la hija del dictador que podría ser una demócrata, pero que abraza las ideas autoritarias del criminal del padre”.

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Luego de que se realizara el foro de candidatos presidenciales en la Sociedad Nacional de Industrias, donde hablaron de sus propuestas, Oxenford cuestionó también la presentación de Keiko, quien mantuvo firme su postura de “defender la Constitución”. “Ella defiende la Constitución cuando su bancada, a la que ella dirige cual títere, se ha encargado casualmente de hacer todas esas variaciones que permiten, entre otras cosas, que el Senado tenga todo el poder del mundo y que existan las leyes a favor de la criminalidad, donde los más contentos son los extorsionadores que matan a seis por día, pero ella defiende la Constitución. ¡Qué tal raza!”, refutó la periodista durante su programa.