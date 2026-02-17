Atención médica desde tu celular: ¿cómo acceder a una consulta en el Hospital Digital del Minsa?

El Hospital Digital del Ministerio de Salud registra cerca de 3.000 prestaciones en Lima Metropolitana, tras su inicio el 30 de diciembre de 2025. Esta modalidad permite que cientos de usuarios obtengan orientación y control de manera virtual, sin la necesidad de acudir a un establecimiento de forma presencial. De esta forma, la entidad ministerial busca fortalecer el primer nivel de atención y reducir los tiempos de espera.

En la actualidad, la iniciativa tiene cobertura en Lima Metropolitana y pronto se establecería su expansión hacia otras regiones del Perú. Así mismo, está permitiendo un seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas o en condición de vulnerabilidad.

¿Cómo registrar una consulta virtual en el Hospital Digital?

Para registrarte y generar una cita virtual en el Hospital Digital, deberás tener en cuenta dos importantes requisitos:

Ser paciente asegurado por el Seguro Integral de Salud (SIS)

Ser residente en los distritos de Lima Metropolitana.

De esta forma, ingresarás a la plataforma y completarás los datos que te solicita el formulario. Si eres un usuario con más de 18 años, podrás acceder directamente. Tras ello, un médico especialista se comunicará mediante videollamada.

Atención virtual del Minsa. Foto: difusión

Recuerda que al finalizar te enviarán una receta electrónica a tu cuenta de WhatsApp o correo electrónico. Seguidamente, tendrás que acercarte al establecimiento de salud más cercano a tu domicilio y podrás recoger tus medicamentos de forma totalmente gratuita. Cabe resaltar que en esta página web también tendrás la posibilidad de revisar tus citas, referencias y el historial de citas.

¿Cómo agendar cita virtual en el Hospital Digital mediante llamada?

Si prefieres realizar el registro por teléfono, el procedimiento es sencillo. Primero, debes comunicarte con la Línea 113 y seleccionar la opción 2 para contactarte con el Hospital Digital. Luego, un médico te atenderá mediante llamada para evaluar tus síntomas y brindarte la orientación correspondiente.

Al concluir la asistencia, la receta electrónica será enviada al WhatsApp o al correo electrónico que hayas registrado previamente. Finalmente, podrás acercarte al establecimiento de salud más cercano a tu vivienda para recoger tus fármacos de manera gratuita, presentando tu documento de identidad.